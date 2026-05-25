Ministra das Mulheres dará palestra na UFPR Litoral nesta terça-feira

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Evento gratuito e aberto a todos é promovido pelo Fórum dos Conselho e Coletivos de Mulheres do Litoral

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra Márcia Lopes proferirá palestra e uma aula pública, ambas gratuitas e abertas à comunidade, com o objetivo de debater políticas públicas, direitos e o fortalecimento das organizações das mulheres no Litoral do Paraná. O encontro é promovido pelo Fórum dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos de Mulheres do Litoral do Paraná, e acontecerá na UFPR Litoral, em Matinhos, nos períodos da tarde e noite desta terça-feira (26).

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O Fórum dos Conselhos, criado em 2019, articula e fortalece os conselhos de direitos das mulheres dos municípios do Litoral, assim como recebe e dá apoio aos movimentos pelos direitos das mulheres e pelo fim das violências contra elas. “No dia 26 de maio, a UFPR Litoral tem a honra de receber esse relevante debate e de participar do fortalecimento do diálogo entre instituições públicas, sociedade civil e comunidade acadêmica”, enfatizou a professora da UFPR Adriana Lucinda de Oliveira, uma das organizadoras do evento. Toda a programação será transmitida pelo canal UFPR Litoral Eventos, no Youtube (youtube.com/@ufprlitoraleventos).

O Litoral do Paraná apresenta dados preocupantes de violência contra as mulheres. Em relação à violência doméstica, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), no ano de 2025, foram registrados 3.159 casos em Paranaguá, 1.742 casos em Matinhos, 1.404 casos em Guaratuba, 1.280 casos em Pontal do Paraná, 517 em Morretes e 463 em Antonina. Segundo pesquisa realizada pelo professor Clóvis Wanzinack, pós-doutor em Saúde Coletiva e a pesquisadora Giovanna de Oliveira Bunik, a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), entre os anos de 2017 e 2021, foram registradas 378 notificações de violência sexual, sendo que 92% delas contra pessoas do sexo feminino e 15% contra meninas de 10 a 14 anos.

A convidada para o evento, ministra Márcia Lopes, é paranaense, de Londrina, mestre em serviço social, durante a sua carreira foi professora universitária, ministra de estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2010, e foi secretária-executiva da pasta e secretária nacional de assistência social, entre os anos 2004 e 2007. Ainda durante sua passagem pelo governo, coordenou o grupo de trabalho Fome Zero, com 13 ministérios, por cinco anos. Atualmente também integra a Coordenação da Frente Nacional em defesa do SUAS e da Seguridade Social, o Comitê Técnico da Assistência Social do Consórcio Nordeste e coordena a Rede de Pobreza e Proteção Social dos países da América Latina e Caribe no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

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A UFPR Litoral presta apoio ao Fórum dos Conselhos de Direitos, promotor do evento, por meio do projeto de extensão Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, coordenado pelas professoras Adriana Lucinda de Oliveira, do curso de Serviço Social, e Natália Gomes, do curso de Licenciatura em Artes. A professora Adriana afirma que o Fórum Permanente dos Conselhos Municipais é sujeito coletivo que tem tecido uma articulação orgânica com o objetivo de fortalecer as políticas públicas para as mulheres no Litoral do Paraná, considerando a importância do protagonismo da sociedade civil.

Link de inscrição – https://forms.gle/eT6Bts8qs3YeRCpb6

Programação – 26 de maio (terça-feira):

10 às 12h – Reunião entre gestores e conselheiras para tratar do acolhimento institucional para mulheres em situação de violência – Regional. Local: Espaço Paulo Freire.

13h30 – Painel de diagnóstico da situação das mulheres do Litoral do Paraná. Local: auditório Juliano Fumaneri Weiss.

14h30 – Palestra “Política Nacional dos Direitos das Mulheres. Projetos e desafios no combate à violência”, com a ministra Márcia Lopes. Local: auditório Juliano Fumaneri Weiss.

(Aula pública de Márcia Lopes que estava marca para as 19h foi cancelada)