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Miss Ilha do Mel é eleita Miss Brasil Universo 2026

Redação

Concurso foi transmitido pela TV aberta e reuniu representantes de estados e de destinos turísticos

Foto: Divulgação

A modelo paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, venceu o concurso de beleza Miss Brasil Universo neste sábado (25), em evento realizado em São Paulo (SP) e transmitido pela TV aberta, pela Record, após sete anos. Ela representará o Brasil no Miss Universo 2026 no dia 24 de novembro, em Porto Rico.

Flávia Klemz, Miss Espírito Santo, ficou em segundo lugar; em terceiro, Jaqueline Ciocci, Miss Chapada Diamantina (BA). O Ceará ainda se classificou para o Top 6, com a modelo Leila Carvalho, mas não conseguiu avançar.

Participaram desta edição 31 candidatas. Não houve representantes de Rondônia, Paraíba, Sergipe e Distrito Federal. No entanto, houve mais de uma representante em alguns Estados, pois teve superior que o número de unidades da federação porque foram incluídas representantes destinos turísticos, como em concursos como o Miss Mundo Brasil e o Concurso Belezas do Brasil.

Havia representantes das Cataratas do Iguaçu (PR), Triângulo Mineiro (MG), Vale do Paraíba (SP) e Vale dos Vinhedos (RS).

Marcella Kozinski é natural de Curitiba, mas concorreu representando a Ilha do Mel, em Paranaguá. Ela já foi eleita Miss Universo Paraná em 2021 e, em 2019, aos 19 anos, também representou o Brasil em um concurso internacional realizado na China.

Segundo os jurados Um dos motivos para elegê-la Miss Brasil foi a resposta que a modelo concedeu ao ser questionada sobre liberdade: “Ser autêntica sempre vai ser o melhor caminho. Nós não somos iguais, somos bem diferentes uns dos outros. Mas, quando nós inspiramos autenticidade, quando somos nós mesmos, inspiramos outras pessoas a trabalharem com a sua verdade também. Obrigada”.

Marcella realiza ações em prol da causa animal e entre seus principais projetos está a criação de um abrigo para cães abandonados.

Redação
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