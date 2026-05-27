Moradores de Matinhos reclamam de precariedade em ruas; Prefeitura informa que tomará providências

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Leia a queixa dos moradores e a resposta da Secretaria Municipal de Obras, que agradece ao Correio

Rua Antônio Domingos Madalosso | foto enviada por morador

Moradores de Matinhos reclamaram ao Correio do Litoral das más condições de conservação das vias públicas. Relatos questionam a qualidade dos serviços de manutenção executados em diferentes pontos do município.

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A reportagem relata dois casos, que foram repassados à administração municipal, via Departamento de Comunicação. A resposta é que serão tomadas providências. “A Secretaria (de Obras) agradece o contato do veículo, que auxilia na identificação das demandas da comunidade, e ressalta que os moradores também podem registrar solicitações diretamente junto à Ouvidoria Municipal”, diz trecho da nota enviada ao Correio. Leia na íntegra no final do texto.

Na Rua Antônio Domingos Madalosso, localizada no balneário Flamingo, moradores afirmam que a falta de reparos periódicos gerou buracos e desníveis na pista. A comunidade reclama que as condições atuais da via dificultam a circulação de pedestres, idosos, cadeirantes e motoristas.

A situação também é alvo de queixas no bairro Tabuleiro. Na Rua Realeza, nas proximidades do Complexo Educacional Francisco dos Santos Júnior, um recente serviço de tapa-buracos executado na via gerou criticas por parte dos moradores quanto à qualidade do acabamento. “Parece que a população daquela região é a que menos importa para a cidade”, declarou um morador sobre o estado da via após a intervenção. Ele pediu para não ter o nome revelado.

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Um dos moradores ouvidos cobra um cronograma de investimentos em infraestrutura viária e medidas para a regularização das ruas afetadas, com o objetivo de restabelecer as condições adequadas de acessibilidade nos bairros.

Além dos problemas estruturais, há questionamentos por parte de moradores quanto à conduta de vereadores. De acordo com os relatos, a comunidade critica a presença de parlamentares em frentes de obras e junto a maquinários públicos para a gravação de vídeos publicados em redes sociais, mostrando uma situação que destoa da realidade da maior parte da cidade.

Leia a resposta da Prefeitura:

Nota Oficial – Secretaria Municipal de Obras de Matinhos

“A Secretaria Municipal de Obras de Matinhos informa que mantém um cronograma contínuo de manutenção urbana e recuperação de vias em todo o município, priorizando os pontos mais críticos e os impactos causados pelas condições climáticas.

A respeito das demandas pontuadas pelo veículo:

Rua Antônio Domingos Madalosso (Bairro Flamingo): A via já foi incluída no cronograma de serviços da equipe de manutenção e receberá as melhorias necessárias nos próximos dias, conforme as condições do tempo permitirem.

A via já foi incluída no cronograma de serviços da equipe de manutenção e receberá as melhorias necessárias nos próximos dias, conforme as condições do tempo permitirem. Rua Realeza (Bairro Tabuleiro): Uma equipe técnica da Secretaria será enviada ao local para vistoriar o trecho mencionado e realizar os reparos corretivos na manutenção da via.

A Secretaria agradece o contato do veículo, que auxilia na identificação das demandas da comunidade, e ressalta que os moradores também podem registrar solicitações diretamente junto à Ouvidoria Municipal para que os protocolos sejam gerados e encaminhados formalmente aos setores competentes.”



Departamento de Comunicação/ Prefeitura de Matinhos

27/05/2026