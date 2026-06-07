Morre o vereador João Luiz Pinheiro Francisco após 39 dias internado por ataque brutal

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Investigações apontam conflito motivado por ocupação irregular de embarcação na Ilha das Peças

Foto: Arquivo pessoal/ redes sociais

O vereador de Guaraqueçaba, João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira (5), em Londrina, no Norte do Paraná. O parlamentar estava internado em estado grave há 39 dias no Hospital Universitário de Londrina, após ter sido vítima de um ataque cruel na Ilha das Peças, onde teve o corpo incendiado. Francisco não resistiu às complicações decorrentes das queimaduras severas, que atingiram cerca de 75% de seu corpo.

Detalhes do atentado

O crime ocorreu no dia 28 de abril, em frente ao estabelecimento comercial da vítima. Imagens de câmeras de segurança registraram a brutalidade do ato: o agressor se aproximou, despejou combustível sobre o vereador e ateou fogo imediatamente. As gravações mostram ainda o desespero de pessoas próximas que correram para tentar socorrer o político enquanto as chamas se espalhavam.

A Polícia Civil do Paraná descartou a versão inicial do suspeito, um homem de 49 anos preso em flagrante, que alegava motivações pessoais envolvendo sua filha. Segundo as investigações, o crime foi motivado por um conflito relacionado ao uso irregular de uma faixa de areia para uma embarcação na Ilha das Peças, situação em que o vereador teria intermediado após reclamações. O autor, já indiciado por tentativa de homicídio qualificado — por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa —, deverá ter a tipificação do crime atualizada para homicídio consumado após o óbito.

Em nota oficial, a Prefeitura de Guaraqueçaba manifestou profundo pesar, destacando que João Luiz “será sempre lembrado pela grande pessoa que foi, e também pelo seu trabalho, dedicação e respeito”. O sepultamento aconteceu no sábado (6), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Paranaguá.