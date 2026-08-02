Morretes: ex-secretário é preso e vice-prefeito é afastado em operação contra corrupção

Investigação aponta pagamento de propina por empresas a agentes públicos, com movimentação acima de R$ 100 milhões

Foto: Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná deflagrou a segunda fase da Operação Horímetro nesta quinta-feira (30), resultando na prisão preventiva do ex-secretário de Obras de Morretes, Guilherme Wichthoffet Machado, e no afastamento do vice-prefeito Vitor Angelo Bertolin.

A investigação apura crimes de corrupção, fraude em licitações, peculato e lavagem de dinheiro no município. Wichthoffet Machado foi localizado e preso em um condomínio no Rio de Janeiro com apoio da Polícia Civil daquele estado.

Além do vice-prefeito, a Justiça determinou o afastamento imediato do superintendente municipal de Obras e Projetos. José Carlos Martins da Silva Filho. Ambos estão proibidos de frequentar repartições públicas municipais e de manter contato com testemunhas ou outros investigados.

O esquema envolveria o pagamento de propina por empresas a agentes públicos, com movimentações financeiras realizadas por meio de contas bancárias de familiares e “laranjas” para ocultar os valores. Segundo a análise bancária, o volume financeiro sob investigação ultrapassa R$ 100 milhões, dos quais R$ 43,9 milhões estão diretamente ligados ao núcleo principal de alvos.

A Operação Horímetro teve sua primeira fase em 1º de abril de 2026, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. Com as quatro ordens judiciais executadas nesta nova etapa, a investigação totaliza seis medidas cumpridas. O material apreendido passará por perícia, e o processo segue em sigilo judicial.

O Correio não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos e o espaço segue aberto para suas manifestações.