Muralha Digital e investimentos contribuem para queda de furtos e roubos em Paranaguá

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Município registra redução nos crimes patrimoniais no primeiro quadrimestre de 2026 e reforça ações integradas para ampliar a segurança da população

Fotos: Semseg e Wilson Leandro/PMP

Os investimentos realizados pela Prefeitura de Paranaguá na área da segurança pública têm fortalecido a atuação preventiva e contribuído para a redução dos índices criminais na cidade. Entre 2025 e 2026, o Município colocou em prática um dos maiores pacotes de modernização da segurança já realizados, com aquisição de viaturas, ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal, implantação de novas tecnologias de monitoramento com a Muralha Digital e fortalecimento da estrutura operacional das equipes.

Os resultados dessas ações são refletidos nos indicadores divulgados recentemente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que apontam queda nos principais crimes patrimoniais registrados em Paranaguá durante os primeiros quatro meses de 2026.

Redução de roubos

Entre janeiro e abril de 2026, os roubos registraram uma redução de 29% em comparação com o mesmo período de 2025. Foram contabilizadas 61 ocorrências neste ano, contra 86 no ano passado. Quando comparado a 2018, o resultado é ainda mais expressivo, representando uma redução de 88%, já que naquele período foram registrados 493 casos.

“A segurança pública de Paranaguá vive um novo momento. Estamos realizando investimentos históricos em tecnologia, estrutura, monitoramento e valorização das equipes. O objetivo é garantir uma cidade cada vez mais segura, preparada e eficiente no atendimento à população. Os números de atendimentos mostram a efetividade e o trabalho dos nossos agentes de segurança”, destacou o secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega.

Ele ressalta ainda, que os dados de 2026 oficiais são os divulgados pela Secretaria de Estado de segurança e pelo Ministério da Justiça. “Os números correspondem com o que é registrado oficialmente em todo o Paraná nesse ano, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, enfatiza o secretário.

Os furtos em Paranaguá também apresentaram queda. No comparativo entre os primeiros quatro meses de 2025 e 2026, a redução foi de 6%. Em relação a 2018, a diminuição chega a 36%, demonstrando a continuidade do trabalho de combate à criminalidade e de fortalecimento das ações preventivas no município.

Redução de homicídios

De 2023 a 2025, houve uma redução de 38,57% no número de homicídios em Paranaguá, segundo os dados oficiais da Secretaria Municipal de Segurança e da Secretaria de Estado de Segurança do Paraná.

Isso porque em um comparativo anual, os homicídios passaram de 70 casos em 2023 para 65 em 2024; e 43 em 2025, indicando queda contínua no período. A tendência de redução também se confirma nos primeiros trimestres. Em 2023, foram registrados 33 homicídios. No primeiro trimestre de 2024, o número caiu para 18 casos. Em 2025, foram 9 registros, e no primeiro trimestre de 2026, 8 homicídios foram registrados no município.

Muralha Digital e 659 câmeras com Inteligência

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, 80% das ocorrências têm participação do COI (Centro de Operações e Inteligência), onde funciona a Muralha Digital.

A atual administração municipal investe significativamente em segurança pública, contemplando a aquisição de 22 novas viaturas, contratação de 51 novos guardas municipais, armamentos (efetivando a Guarda Municipal em 100% armada), equipamentos operacionais, implantação da Muralha Digital com 659 câmeras e fortalecimento da estrutura da Guarda Civil Municipal. O sistema possui tecnologia de leitura de placas, reconhecimento de padrões e monitoramento em tempo real, funcionando de forma integrada às forças policiais e aos órgãos de segurança pública.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), foram registrados 2.791 boletins de ocorrência entre janeiro e abril de 2026 e 143 ações da Patrulha Maria da Penha com o auxílio da Muralha Digital.

De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, Saulo Sanson, os resultados refletem a eficiência das estratégias adotadas pelas forças policiais nos municípios. “Paranaguá mantém a trajetória de redução dos índices criminais mesmo diante do intenso fluxo diário de pessoas, veículos e cargas que caracteriza o município. Os resultados reforçam a efetividade das ações integradas das forças de segurança”, destacou.

Entenda de quem é a responsabilidade da segurança pública em cada esfera de governo

A segurança pública no Brasil é dividida entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, com responsabilidades diferentes.

Governo Federal

O Governo Federal atua no combate ao tráfico internacional e interestadual de drogas e na fiscalização das fronteiras do país. Também é responsável pelo patrulhamento das rodovias federais, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Governos Estaduais

Os governos estaduais e o Distrito Federal são responsáveis pelo policiamento nas cidades, garantindo a presença das forças de segurança nas ruas. Também cabe aos estados a administração das Polícias Militar e Civil, além da investigação de crimes.

Governos Municipais

As prefeituras podem contribuir com ações de prevenção à violência, investindo em iluminação pública, monitoramento por câmeras e melhorias na infraestrutura urbana. Os municípios também podem manter guardas municipais para proteger espaços públicos, serviços e patrimônios da cidade.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti