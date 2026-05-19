Mutirão na Baía de Guaratuba: Inscrições abertas para a 18ª edição em junho

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Maior movimento de limpeza de ambientes estuarinos e costeiros do litoral paranaense já recolheu mais de 90 toneladas de lixo

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

As inscrições já estão abertas para o 18º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, que será realizado no dia 6 de junho, das 7h ao meio-dia. A iniciativa é promovida pelo Instituto Guaju em parceria com diversas instituições e da imprensa local e regional, incluindo o Correio do Litoral.

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Consolidado como o maior movimento de limpeza de ambientes estuarinos e costeiros do litoral paranaense, o evento tem um histórico impressionante: desde sua criação em 2007, foram removidas mais de 90 toneladas de resíduos da baía e de seu entorno.

O Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba acontece sempre em um sábado, na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, que em 2026 cai na sexta-feira.

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

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Este ano, dezenas de voluntários são novamente esperados para repetir o engajamento dos anos anteriores. Entre os participantes estarão estudantes, professores, pescadores, servidores públicos, a comunidade náutica, empresários e o público em geral, que se organizarão em grupos.

Eles entrarão em manguezais, ilhas e praias com o objetivo de mitigar o descarte desordenado de resíduos e os impactos da ação humana.

A concentração para a entrega dos kits aos voluntários será na Praça dos Namorados, a partir das 7h do dia 6 de junho.

Inscreva-se aqui: https://docs.google.com/forms/…