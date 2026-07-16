Mutirão realizará mais de 300 castrações gratuitas de cães e gatos na Ilha de Superagui

Ação financiada pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná será realizada no Colégio Estadual do Campo Ilha de Superagui

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Entre os dias 21 e 23 de julho, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza um mutirão gratuito que realizará mais de 300 castrações de cães e gatos na Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba.

A ação, financiada pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná (BLP), será realizada no Colégio Estadual do Campo Ilha de Superagui e integra as iniciativas voltadas à promoção da guarda responsável de animais domésticos e à conservação da biodiversidade nas Unidades de Conservação (UCs) do litoral paranaense.

Os atendimentos acontecerão nos dias 21 e 22 de julho, às 8 horas para gatos e às 10h e 13h para cães. No dia 23 de julho, os gatos serão atendidos às 8h e os cães às 10h. O mutirão é destinado a cães com idade entre 6 meses e 10 anos e a gatos com peso mínimo de 1,2 quilo, desde que estejam em bom estado de saúde, com vacinação e vermifugação em dia. Para participar, o tutor deverá possuir cadastro ativo na plataforma Gov.br.

Antes da cirurgia, os animais deverão permanecer em jejum de água e alimento por um período de seis a oito horas. Os cães devem ser transportados com coleira e os gatos em caixas de transporte ventiladas. É necessário que os tutores cheguem ao local com 30 minutos de antecedência e deverá permanecer durante todo o atendimento até a liberação da equipe veterinária.

Após o procedimento, os tutores receberão a receita e os medicamentos necessários para o tratamento, incluindo antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. No caso das fêmeas, é necessário levar roupinha cirúrgica ou peças de roupa, como camiseta e legging, que poderão ser adaptadas para a recuperação.

Cartilha orienta sobre a guarda responsável de animais domésticos

Além do mutirão, a ação contará com a distribuição da cartilha Nosso parque é a casa de muitos bichos – Guarda responsável de animais domésticos em unidades de conservação, produzida pela UFPR, vinculado ao projeto Manejo e Monitoramento sanitário do impacto humano e da fauna doméstica na predação e doenças para a fauna nativa, sua preservação e de seus ecossistemas, também financiado pelo BLP e que atua principalmente nas regiões da Barra do Superagui e da Barra do Ararapira. A publicação reúne orientações sobre a convivência responsável entre animais domésticos e a fauna silvestre nas UCs e traz ilustrações do cartunista Fernando Gonsales, médico-veterinário e biólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP).

Sobre o Programa Biodiversidade Litoral do Paraná

Criado em 2021, o Programa Biodiversidade Litoral do Paraná promove a conservação, a pesquisa e o uso responsável dos recursos naturais, fortalecendo Unidades de Conservação e impulsionando o desenvolvimento sustentável do litoral paranaense. Financiado pelo Termo de Acordo Judicial (TAJ) firmado após o vazamento de óleo ocorrido em 2001, o Programa transformou um passivo ambiental em investimento histórico em conservação: serão mais de R$ 110 milhões destinados a iniciativas estratégicas ao longo de dez anos.

A governança do programa é compartilhada entre organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior e órgãos governamentais. A gestão financeira e operacional do Programa é realizada pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). Para saber mais, acesse www.biodiversidadelitoralpr.com.br.