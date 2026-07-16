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Mutirão realizará mais de 300 castrações gratuitas de cães e gatos na Ilha de Superagui

Redação

Ação financiada pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná será realizada no Colégio Estadual do Campo Ilha de Superagui

Imagem gerada por IA

Entre os dias 21 e 23 de julho, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza um mutirão gratuito que realizará mais de 300 castrações de cães e gatos na Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba.

A ação, financiada pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná (BLP), será realizada no Colégio Estadual do Campo Ilha de Superagui e integra as iniciativas voltadas à promoção da guarda responsável de animais domésticos e à conservação da biodiversidade nas Unidades de Conservação (UCs) do litoral paranaense.

Os atendimentos acontecerão nos dias 21 e 22 de julho, às 8 horas para gatos e às 10h e 13h para cães. No dia 23 de julho, os gatos serão atendidos às 8h e os cães às 10h. O mutirão é destinado a cães com idade entre 6 meses e 10 anos e a gatos com peso mínimo de 1,2 quilo, desde que estejam em bom estado de saúde, com vacinação e vermifugação em dia. Para participar, o tutor deverá possuir cadastro ativo na plataforma Gov.br.

Antes da cirurgia, os animais deverão permanecer em jejum de água e alimento por um período de seis a oito horas. Os cães devem ser transportados com coleira e os gatos em caixas de transporte ventiladas. É necessário que os tutores cheguem ao local com 30 minutos de antecedência e deverá permanecer durante todo o atendimento até a liberação da equipe veterinária.

Após o procedimento, os tutores receberão a receita e os medicamentos necessários para o tratamento, incluindo antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. No caso das fêmeas, é necessário levar roupinha cirúrgica ou peças de roupa, como camiseta e legging, que poderão ser adaptadas para a recuperação.

Cartilha orienta sobre a guarda responsável de animais domésticos

Além do mutirão, a ação contará com a distribuição da cartilha Nosso parque é a casa de muitos bichos – Guarda responsável de animais domésticos em unidades de conservação, produzida pela UFPR, vinculado ao projeto Manejo e Monitoramento sanitário do impacto humano e da fauna doméstica na predação e doenças para a fauna nativa, sua preservação e de seus ecossistemas, também financiado pelo BLP e que atua principalmente nas regiões da Barra do Superagui e da Barra do Ararapira. A publicação reúne orientações sobre a convivência responsável entre animais domésticos e a fauna silvestre nas UCs e traz ilustrações do cartunista Fernando Gonsales, médico-veterinário e biólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP).

Sobre o Programa Biodiversidade Litoral do Paraná

Criado em 2021, o Programa Biodiversidade Litoral do Paraná promove a conservação, a pesquisa e o uso responsável dos recursos naturais, fortalecendo Unidades de Conservação e impulsionando o desenvolvimento sustentável do litoral paranaense. Financiado pelo Termo de Acordo Judicial (TAJ) firmado após o vazamento de óleo ocorrido em 2001, o Programa transformou um passivo ambiental em investimento histórico em conservação: serão mais de R$ 110 milhões destinados a iniciativas estratégicas ao longo de dez anos.

A governança do programa é compartilhada entre organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior e órgãos governamentais. A gestão financeira e operacional do Programa é realizada pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). Para saber mais, acesse www.biodiversidadelitoralpr.com.br.

Redação
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