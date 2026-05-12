Nova ponte já traz benefícios para saúde de Guaratuba e de Matinhos

Ambulância de Guaratuba atende paciente em Matinhos em 11 minutos e transfere paciente de Guaratuba a Paranaguá em menos da metade do tempo que levava com o ferry boat

Travessia do Samu por ferry boat levava até uma hora, tempo que baixou para 7 minutos pela ponte | Montagem de fotos: Secom-PR

Moradores de Guaratuba e região começam a sentir a diferença no atendimento em saúde após a inauguração da Ponte da Vitória, que facilita a ligação do município a Matinhos. A ponte sobre a Baía de Guaratuba acabou com o uso do ferry boat e reduziu o tempo de travessia de ambulâncias, equipes médicas e insumos em casos de urgência e emergência ou mesmo para transporte.

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Na última terça-feira (05), por exemplo, uma ambulância de Guaratuba foi acionada para o atendimento no centro de Matinhos. Ela saiu da base às 20h45 e chegou ao local às 20h56, em apenas 11 minutos. Os médicos realizaram os procedimentos no próprio local, já que se tratava de um caso sem gravidade, e a ambulância já estava de volta à Guaratuba às 22h12.

Em outro caso, na quinta-feira (07), a transferência de um paciente do Pronto Socorro em Guaratuba até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, levou 1h34. O trecho de cerca de 50 km e chegava a levar até quatro horas em dias com fluxo intenso no ferry boat, conforme registros do SAMU.

Conforme dados da Central de Regulação do Samu e das secretarias municipais de saúde de Matinhos e Guaratuba, a travessia por ferry boat, que levava de 20 a 30 minutos em dias normais e poderia chegar até horas em horários de pico ou de temporada, foi encurtada por um deslocamento de apenas dois minutos pela ponte. O tempo estimado de uma ambulância de sair de uma cidade até a outra varia de 6 a 10 minutos.

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“Na saúde, o tempo de atendimento é primordial e pode definir entre salvar ou não uma vida. Não depender de um ferry boat e poder fazer o caminho através da ponte dá mais uma chance para o paciente em estado grave, além de conforto para outras pessoas que precisam de atendimento”, diz o secretário estadual da Saúde, César Neves. “Agora, se Matinhos precisar de ambulância e a equipe estiver em Guaratuba, ela pode retornar rapidamente”.

“Saímos de um cenário imprevisível para um deslocamento praticamente imediato. Hoje, a gente fala de uma redução enorme no tempo de travessia. O que antes levava facilmente 30, 40 minutos, ou até horas em dias críticos, agora acontece em cerca de 5 a 10 minutos. Isso muda completamente o tempo de resposta da saúde”, comemora o secretário municipal da saúde de Matinhos, José Carlos Cordeiro Júnior.

HEMODIÁLISE – Outro impacto direto é no conforto das pessoas que moram em Guaratuba e precisam fazer tratamentos, exames e atendimentos em outras unidades de saúde. A redução de tempo melhorou a vida de pessoas como Sandro Luiz das Neves, de Guaratuba, que faz hemodiálise em Paranaguá três vezes por semana. Ele agora pode acordar um pouco mais tarde para realizar o procedimento e ganhou mais tempo, principalmente, na volta. “Depois que termina, a gente fica bem cansado, então é bom poder chegar mais cedo em casa”, afirma.

REGIONALIZAÇÃO – A Ponte da Vitória também influencia toda a estrutura de atendimento e fortalece a integração regional da saúde, além de reorganizar as unidades de saúde do Litoral.

Recentemente o governador Ratinho Junior anunciou a construção do Hospital Maria José Piana, em Matinhos. Ele contará com 90 leitos, incluindo UTI adulta, enfermarias adulto e pediátrica, maternidade, centro cirúrgico para a realização de cirurgias eletivas e estrutura completa para exames de imagem, como raio-X, ultrassom e tomografia. O Governo do Estado também já anunciou que vai construir um novo hospital em Guaratuba.