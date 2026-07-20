Novas tarifas dos EUA preocupam indústria e Fiep defende retomada urgente das negociações

Federação estima que em torno de 75% das exportações do Paraná para o mercado norte-americano estarão sujeitas à nova taxação de 25%

Com sobretaxa, produtos paranaenses perdem competitividade, gerando impactos sobre a produção e o emprego no Paraná (Foto: Adobe Stock)

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) manifesta extrema preocupação com a confirmação, por parte do governo dos Estados Unidos, da aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre uma série de produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano. Embora alguns itens tenham sido incluídos na lista de exceções e, portanto, ficarão isentos da nova tributação, a medida atinge importantes segmentos da indústria do estado.

Estimativas realizadas pela Fiep apontam que em torno de 75% das exportações do Paraná para os EUA serão abrangidas pelas novas tarifas. Em 2025, as vendas da indústria paranaense ao mercado norte-americano totalizaram aproximadamente US$ 1,3 bilhão. Com a sobretaxa, uma parcela significativa desses produtos perde competitividade, o que tende a afetar diretamente o desempenho das empresas exportadoras, reduzir investimentos e gerar impactos sobre a produção e o emprego no Paraná.

Entre os principais produtos que permanecem sujeitos à tarifa estão itens estratégicos para a economia paranaense, como madeira serrada, compensados, molduras, portas, parte dos pisos de madeira, revestimentos cerâmicos, móveis e papel. Por outro lado, a Fiep considera positiva a inclusão de alguns produtos na lista de exceções, como tilápia, café solúvel, mel e couro. Ainda assim, o volume de exportações que continuará tributado representa a maior parte da pauta exportadora industrial do estado.

Defesa da indústria

Desde o início desse processo, a Fiep atuou na defesa dos interesses da indústria paranaense. A entidade protocolou manifestação formal junto ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), apresentando argumentos técnicos e econômicos em favor da exclusão dos produtos paranaenses da medida. Além disso, acompanhou a audiência pública realizada em Washington, nos dias 6 e 7 de julho, reforçando que os produtos exportados pelo Brasil não concorrem com a produção norte-americana, mas complementam cadeias produtivas essenciais para a economia dos EUA.

Diante da confirmação das novas tarifas, a Fiep espera que os governos do Brasil e dos EUA retomem, com a maior brevidade possível, negociações técnicas e efetivas para reverter a medida. A entidade entende que o diálogo é o caminho mais adequado para preservar uma relação comercial construída ao longo de décadas, reduzir os impactos para as empresas e trabalhadores dos dois países e restabelecer um ambiente de previsibilidade e competitividade para o comércio bilateral.