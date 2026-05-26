Novos guardas municipais de Paranaguá recebem formação básica em Libras

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Capacitação busca ampliar a inclusão e melhorar o atendimento à população surda no município

Fotos: Wilson Leandro / PMP

A formação dos 51 novos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Paranaguá está incluindo um diferencial inédito: instruções básicas em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A iniciativa pretende fortalecer a comunicação entre os agentes de segurança e pessoas surdas, garantindo mais acessibilidade aos serviços públicos e ao atendimento realizado pela corporação.

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Segundo a administração municipal, esta é a primeira vez desde a criação da Guarda Civil Municipal em Paranaguá, que uma turma em formação recebe orientações voltadas à comunicação em Libras.

Responsável pelas instruções, o guarda civil municipal de Curitiba, Gustavo Bono Neto Alves, que atua há 20 anos na função, destacou a importância da capacitação para ampliar o acesso da comunidade surda aos serviços públicos. /“Nós estamos ensinando pela primeira vez esse tipo de curso. É preciso entender a linguagem da pessoa surda porque ela tem direito à comunicação e à informação. A Guarda Municipal precisa aprender para que essas pessoas tenham acesso aos serviços e possam ser atendidas quando precisarem”, explicou.

Alves também ressaltou sua experiência pessoal com a comunidade surda, relatando os desafios enfrentados diariamente por quem depende da Língua de Sinais para se comunicar. “Sou casado com uma pessoa surda e conheço bem as dificuldades que existem quando precisam pedir informações ou acessar serviços públicos. Se houver alguém que saiba ao menos um pouco de Libras para orientar, isso faz muita diferença”, afirmou.

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De acordo com o instrutor, Paranaguá se torna pioneira ao inserir a aprendizagem de Libras diretamente na formação inicial dos novos guardas municipais. “Em turma de formação é a primeira vez. Em Curitiba, já ministrei instruções para agentes, mas com uma turma em formação essa experiência acontece pela primeira vez aqui em Paranaguá”, destacou.

A iniciativa busca promover uma atuação mais inclusiva da Guarda Civil Municipal, ampliando o acesso à informação e fortalecendo o atendimento humanizado à população.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio