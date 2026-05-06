Núcleos formados pela Itaipu lançam caderno com boas práticas na alimentação escolar, três delas do Litoral do Paraná

Construído em parceria com nutricionistas atuantes na alimentação escolar, material está disponível na internet; projetos de Paranaguá e Pontal do Paraná estão entre os selecionados

Vídeo UP/Itaipu Parquetec

Lançado durante o Encontro de Integração da Formação em Segurança Alimentar e Nutricional, realizado em março deste ano, o Caderno de Experiências Inspiradoras na Educação Alimentar passa a contar com uma versão digital ampliada, que reúne mais de 80 relatos de ações desenvolvidas no Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul

Coordenado pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec por meio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, em parceria com o Convênio Linha Ecológica, o material é um dos resultados da formação de nutricionistas, que compartilharam experiências exitosas em ambientes escolares — desde iniciativas voltadas aos alunos até melhorias na gestão da alimentação e na relação com fornecedores.

Organizado em eixos temáticos, como articulação com a agricultura familiar; boas práticas na manipulação de alimentos; educação alimentar; ética profissional; e valorização das merendeiras, o caderno reúne descrições detalhadas das ações, número de alunos impactados e orientações práticas que podem inspirar e ser adaptadas por outros profissionais em diferentes realidades.

Litoral

Três experiências de duas cidades do Litoral do Paraná fazem parte da publicação:

Paranaguá

Experiência: Lista de alimentos aceitos para alunos com diagnóstico/investigação de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seletividade alimentar.

Objetivo: Agilizar o atendimento e garantir a inclusão de alunos com seletividade alimentar, permitindo que recebam alimentos seguros e aceitos conforme o cardápio escolar.

Ações: Realização de reuniões entre nutricionistas, responsáveis e pedagogos para preenchimento de uma lista de alimentos aceitos, elaboração de cardápios adaptados e acompanhamento mensal.

Pontal do Paraná

O município apresenta duas experiências principais:

Sustentabilidade que Alimenta: Integração do pescado local ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Objetivo: Incluir o pescado regional (caiçara) na merenda, fortalecendo a economia local e a cultura alimentar artesanal.

Resultados: Alcançou um índice de aceitabilidade de 85,47% entre os cerca de 4.200 estudantes da rede.

Mãos que Nutrem o Futuro: Boas práticas sustentáveis e capacitação de merendeiras.

Objetivo: Qualificar profissionais para aperfeiçoar o preparo das refeições, reduzir o uso de açúcar e fortalecer a segurança alimentar.

Ações: Realização de oficinas culinárias práticas com chefs de cozinha e elaboração de uma cartilha educativa com receitas nutritivas.

Segurança alimentar

A construção coletiva do caderno integra as ações da Formação em Segurança Alimentar e Nutricional, que já capacitou mais de 600 nutricionistas de todas as regiões do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul. A formação acontece em turmas organizadas pelo território dos Núcleos de Cooperação Socioambiental com temáticas escolhidas pelos participantes, como os avanços do Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE, os desafios da seletividade alimentar no ambiente educacional e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

“Essa caminhada pela alimentação escolar é essencial para o que os Núcleos estão construindo no território. Para milhares de crianças, a alimentação escolar é, muitas vezes, a principal e mais saudável refeição do dia. Por isso, integramos esse esforço à nossa atuação e seguimos valorizando quem está na linha de frente da promoção da alimentação saudável”, afirma Rosani Borba, gestora do convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade pela Itaipu Binacional.

“Toda a construção desse programa passa por análises importantes realizadas no território. Levar uma formação tão consistente a cada região faz a diferença para nós. É a concretização de um trabalho que nasce coletivamente e se fortalece ao longo do caminho, com a participação de muitas pessoas”, destaca Karina Custódio, gestora da área de Educação e do convênio pelo Itaipu Parquetec.

Todo o material está disponível gratuitamente na plataforma dos Núcleos de Cooperação Socioambiental: https://nucleosocioambiental.org.br/cursos/caderno-de-experiencias-inspiradoras-na-alimentacao-escolar/.