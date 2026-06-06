Número de furtos e roubos cai em Paranaguá no primeiro quadrimestre de 2026

Nos primeiros quatro meses do ano, os crimes patrimoniais registraram nova queda na cidade do Litoral, com destaque para a redução de 29% nos roubos em comparação com o mesmo período de 2025

Fotos: Ricardo Almeida/SESP

Paranaguá iniciou 2026 consolidando a tendência de redução dos principais indicadores criminais. No primeiro quadrimestre do ano, os crimes patrimoniais registraram nova queda na cidade do Litoral, com destaque para a redução de 29% nos roubos em comparação com o mesmo período de 2025. Foram 61 ocorrências entre janeiro e abril deste ano, contra 86 no mesmo período do ano passado. Em relação a 2018, quando foram registrados 493 roubos, a redução chega a 88%.

No caso dos furtos, a redução do primeiro quadrimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado é de 6% e de 36% no comparativo com 2018.

O resultado acompanha os índices registrados pelo Paraná nos últimos anos e no primeiro quadrimestre de 2026, com destaque para a queda dos homicídios, em que o Estado registra uma das menores taxas de homicídios do Brasil, com 9,81 mortes por 100 mil habitantes, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O índice é cerca de 26% menor que a média nacional, de 13,29 homicídios por 100 mil habitantes.

“Paranaguá mantém a trajetória de redução dos índices criminais mesmo diante do intenso fluxo diário de pessoas, veículos e cargas que caracteriza o município. Os resultados reforçam a efetividade das ações integradas das forças de segurança e dos investimentos realizados pelo Governo do Estado em tecnologia, estrutura e valorização dos profissionais”, afirma o secretário da Segurança Pública, Saulo Sanson.

Após registrar 70 homicídios no ano de 2023, Paranaguá reduziu o número para 65 casos em 2024 e chegou a 43 ocorrências em 2025, uma queda de 39% em apenas dois anos. A tendência também aparece na análise do primeiro quadrimestre. Em 2018, o município registrou 38 vítimas de homicídio doloso nos quatro primeiros meses do ano, em 2024 caiu para 25 e em 2025 foram 13. Em 2026, o número se mantém praticamente estável, com 14 registros e a expectativa da Sesp é fechar os 12 meses com nova redução em relação ao ano passado.

Os crimes relacionados a veículos também apresentaram resultados expressivos. Os furtos de veículos caíram 37% no comparativo entre os primeiros quadrimestres de 2025 e 2026, passando de 19 para 12 ocorrências. Já os roubos de veículos foram zerados no período, após o registro de nove casos no ano anterior. No total, os crimes relacionados a veículos registraram redução de 57% em relação a 2025 e de 85% na comparação com 2018.

CRIMINALIDADE EM QUEDA – O primeiro quadrimestre de 2026 manteve a tendência de queda e atingiu mais um recorde histórico na redução dos índices de criminalidade no Paraná. O número de homicídios no Estado nos primeiros quatro meses de 2026 caiu quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado, diminuindo de 464 para 429. Na comparação com 2024, a queda é de 31%, e no comparativo com 2018 chega a 40% de redução no quadrimestre.

O ano de 2024 já havia sido o melhor ano da série histórica registrada desde 2007, em 2025 o Paraná conseguiu reduzir ainda mais e 2026, nos primeiros quatro meses, essa diminuição foi ainda maior.

Outro crime que manteve tendência de queda é o roubo, que diminuiu 22% na comparação dos primeiros quatro meses de 2026 com o mesmo período de 2025, saindo de 5.270 ocorrências para 4.086. No comparativo dos primeiros quadrimestres entre 2024 e 2026 a queda é de 38%, e comparado com 2018 chega a 80%. Os furtos também seguem a tendência de queda, com redução de 6% na comparação do primeiro quadrimestre de 2026 com o de 2025, de 12% com 2024; e de 23% com relação a 2018.