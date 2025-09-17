O Emplacamentos de veículos aumentam 11% no Paraná após anúncio de redução do IPVA

A alíquota atual, de 3,5%, vai passar para 1,9%, a partir do ano que vem, se tornando a menor do Brasil

O número de emplacamentos de veículos cresceu 11% no Paraná nos 10 dias que sucederam o anúncio do governador Ratinho Junior sobre a redução de 45% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A alíquota atual, de 3,5%, vai passar para 1,9%, a partir do ano que vem, se tornando a menor do Brasil.

Segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), entre os dias 10 e 19 de agosto, 10 dias antes do anúncio, feito em 20 de agosto, 10.647 veículos foram emplacados no Paraná. Nos 10 dias seguintes, entre 20 e 29 de agosto este número saltou para 11.807 registros, uma média de 1.118 por dia. Somente em 20 de agosto, foram 1.418 novas placas em um só dia.

O Estado já observava uma alta no número de emplacamentos nos primeiros oito meses deste ano, com crescimento de 34% em relação ao mesmo período de 2024. Foram 233.127 novos registros entre janeiro e agosto de 2025, contra 174.033 até agosto do ano passado. Os números dizem respeito a veículos novos, sem incluir a mudança das placas antigas para o padrão Mercosul e a transferência de veículos de outros estados para o Paraná.

O total registrado nos últimos oito meses é superior a todos os emplacamentos de 2022, quando houve 215.461 novos registros, e é semelhante a todo o ano de 2023, com 236.254. Em 2024, o Detran-PR realizou 286.111 emplacamentos.

Entre as novas placas inscritas no Detran-PR em 2025, 42% são de automóveis, que chegaram a um total de 97.719 registros, 15 mil a mais que no mesmo período do ano passado (82.461). Também houve um salto nos emplacamentos de motocicletas, que passaram de 40.865 nos oito primeiro oito meses de 2024 para 62.149 em 2025, um crescimento de 52%.

Neste ano também foram emplacadas 37.522 caminhonetes, 20.119 motonetas, 15.295 camionetas, 13.132 utilitários, 11.496 reboques, 10.038 semirreboques, 7.769 caminhões, 7.283 caminhões tratores, 1.549 ônibus, 968 ciclomotores, 906 micro-ônibus, 114 tratores de rodas, 27 motorhomes, 20 triciclos e cinco quadriciclos.

REDUÇÃO DO IPVA – O aumento no número de emplacamentos é um dos motivos porque a redução na alíquota do IPVA não deve causar um impacto grande na arrecadação do Estado. A redução beneficia cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos entre automóveis, caminhonetes e motocicletas acima de 170 cilindradas. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), isso representa cerca de 83% de toda a frota de 4,1 milhões de veículos tributados no Paraná.