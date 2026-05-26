O maior arraiá das praias do Paraná está chegando
De 11 a 14 de junho, o Centro de Eventos do Balneário Marissol vai se transformar na maior festa junina das praias do Estado.
O 5º Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná vem aí com muita música, cultura, tradição, comidas típicas e aquele clima junino que conquista todo mundo.
No dia 13 (sábado) tem atração especial com Maria Cecília & Rodolfo. O Arraiá faz parte da programação do Festival de Inverno 2026 de Pontal do Paraná.
O Correio do Litoral vai divulgar mais informações sobre os dos eventos nos próximos dias.
5º Arraiá Caiçara
📍 Centro de Eventos do Balneário Marissol
📅 11 a 14 de junho