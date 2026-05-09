Obra da Escola de Surfe de Matinhos inicia e meta é atender 600 crianças e adolescentes

Investimento de R$ 2,4 milhões do Governo do Paraná pretende ampliar o acesso às modalidades de prancha e consolidar Matinhos como referência nacional do surfe

Trabalhos se concentram na etapa de serviços preliminares, limpeza do terreno, movimentação de terra e instalação do canteiro de obras | foto: SEES

As obras da sede do Projeto Surf Escola – Ondas do Saber, em Matinhos avançaram no fim de abril. Neste momento, os trabalhos se concentram na etapa de serviços preliminares, limpeza do terreno, movimentação de terra e instalação do canteiro de obras, marcando o início da execução de uma das principais iniciativas voltadas ao fortalecimento do esporte de base no Estado.

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O empreendimento é resultado de um investimento de R$ 2,4 milhões do Governo do Paraná e será executado pela empresa Accor, vencedora do processo licitatório. A expectativa é de que a estrutura amplie o acesso de crianças e adolescentes às modalidades de prancha e consolidando Matinhos como referência nacional do surfe.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou oficialmente a pedra fundamental da obra no início de fevereiro, em cerimônia realizada na Praça da Seringueira, local onde será instalada a nova sede do projeto. A estrutura terá aproximadamente 400 metros quadrados e foi planejada para oferecer um ambiente adequado de formação esportiva, convivência social e desenvolvimento educacional.

A proposta do Governo do Estado é transformar o espaço em um centro permanente de iniciação e aperfeiçoamento esportivo, atendendo mais de 600 crianças do Litoral paranaense. Além das atividades esportivas, o projeto prevê acompanhamento profissional e ações voltadas à cidadania e inclusão social.

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Durante o lançamento, Ratinho Junior destacou o potencial transformador da iniciativa para a região. “Esse centro de excelência vai atender as crianças da cidade e também os filhos dos turistas que visitam o Litoral e querem aprender a surfar, deixando um legado de profissionalismo para o esporte”, afirmou.

Segundo o secretário estadual do Esporte, Walmir da Silva Matos, a obra representa um investimento estratégico na formação de novos talentos e no fortalecimento da vocação esportiva de Matinhos. “Essa escola do surfe é um sonho de Matinhos. Estamos falando de uma cidade que revelou grandes nomes do surfe brasileiro e que agora contará com uma estrutura completa, com instrutores especializados e suporte do Governo do Estado para formar novas gerações de atletas”, disse.

A próxima fase da construção será a etapa de fundação, considerada uma das mais importantes de qualquer obra. É nesse momento que são executadas as estruturas responsáveis por sustentar toda a edificação, garantindo estabilidade e segurança ao empreendimento. A fundação funciona como a base estrutural da construção, distribuindo o peso da futura sede ao solo e preparando o terreno para o início das estruturas acima do nível do chão.

A construção da Escola de Surfe integra o conjunto de investimentos do Governo do Paraná voltados à ampliação da infraestrutura esportiva e ao fortalecimento de programas de iniciação esportiva em diferentes regiões do Estado.