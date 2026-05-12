Primeira atividade reuniu turma cheia na UFPR Litoral e destacou a importância da descentralização da formação audiovisual no Paraná

O projeto Ulokelu iniciou, no último fim de semana (8 e 9), seu ciclo de oficinas em Matinhos com turma cheia na Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus Litoral. A abertura da programação aconteceu com a oficina Cinema de Guerrilha, ministrada pelo artista visual e cineasta Rosa Caldeira, reunindo participantes de diferentes idades e trajetórias em torno de debates sobre audiovisual, arte e produção de narrativas fora dos grandes centros.

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Durante os dois dias de oficina, Rosa Caldeira propôs reflexões sobre tecnologias periféricas, perspectivas decoloniais e a importância de ampliar o acesso à produção artística em territórios historicamente afastados desse tipo de formação.

“Fazer oficinas descentralizadas em territórios que às vezes não têm uma tradição de audiovisual ou cinema é uma decisão política. Quando a gente fala sobre fazer uma oficina de cinema em Matinhos, estamos falando sobre querer entender qual é o ponto de vista dessas pessoas sobre a sociedade, sobre as artes e sobre o mundo”, afirmou.

O cineasta também destacou o potencial das oficinas na geração de oportunidades profissionais e no fortalecimento da economia criativa local. “Ao falarmos de arte, também estamos falando sobre empregabilidade, geração de renda e de oportunidades. As pessoas que participam daqui podem impactar outras pessoas, construir projetos e fortalecer uma cadeia criativa no território”, disse.

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Rosa Caldeira

Oportunidade de formação

Entre os participantes estava a fotógrafa Isadora Mendes, formada em Turismo pela UFPR Litoral e atualmente atuando na área de publicidade e pós-produção fotográfica. Inscrita em todas as oficinas do projeto, ela afirma que encontrou na iniciativa uma oportunidade rara de formação no Litoral.

“Eu percebo que existe uma carência desse tipo de formação aqui. Matinhos é um lugar com muita inspiração, muitas histórias e muitas vivências. Então é muito importante receber profissionais com esse nível de experiência e comprometimento com a arte”, afirmou.

Isadora Mendes

Segundo Isadora, o interesse pelo audiovisual surgiu a partir das mudanças no mercado criativo e da busca por novas possibilidades profissionais e acadêmicas. “Hoje a gente vê um movimento muito forte do mercado para o vídeo e para o audiovisual. Eu me inscrevi em todas as oficinas porque estou nessa fase de descobrir novas técnicas, novos olhares e novas perspectivas. Tenho também um projeto de mestrado e quero buscar referências que possam contribuir com esse processo criativo”, contou.

A produtora Jade Azevedo, responsável pela direção de produção das oficinas ao lado de Janaína Moraes, destacou que a procura superou as expectativas da organização. “A turma está cheia e o mais interessante é a diversidade de perfis. Tem pessoas de diferentes idades, localidades e experiências com arte e cultura. A gente acredita que esse processo formativo pode fortalecer novas criações, novos projetos e ampliar a produção audiovisual aqui no litoral”, afirmou.

Jade Azevedo

Próximas oficinas

O projeto Ulokelu oferece oficinas gratuitas de formação em audiovisual para pessoas a partir dos 16 anos. As inscrições seguem abertas para as próximas atividades, que abordarão Realidade Virtual, Cianotipia e Filmagem e Revelação em Super 8.

Confira a programação:

Prática de Realidade Virtual , com Janaína Moraes, nos dias 15 e 16 de maio;

, com Janaína Moraes, nos dias 15 e 16 de maio; Cianotipia , com Pretícia Jerônimo, nos dias 22 e 23 de maio;

, com Pretícia Jerônimo, nos dias 22 e 23 de maio; Filmagem e Revelação em Super 8, com Rodrigo Sousa & Sousa, entre os dias 28 e 30 de maio.

As atividades acontecem na UFPR Litoral, em Matinhos, com 20 vagas por turma. Os participantes recebem certificado e bolsa auxílio de R$ 160 por atividade concluída, destinada a custos com alimentação e transporte.

Texto e fotos: Luiza Rampelotti