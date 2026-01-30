Palavra Livre

Coluna de Zé Beto Maciel, Maria Tereza Vasquez e Gustavo Aquino, publicada simultaneamente em diversos veículos

Trecho do arroio Monjolo no quartel do Exército, na Avenida República Argentina| foto: Gustavo Aquino

Triplicou

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destacou que o Paraná vai receber R$ 600 milhões do Ministério dos Transportes e DNIT para a obras e manutenção das rodovias no estado. “Como foram concedidas dois mil quilômetros de rodovia, o estado recebia em torno de R$ 200 milhões e agora vai receber R$ 600 milhões para a conservação de 1,6 mil km de rodovias. “Eu fiz um convite ao superintendente do DNIT, Hélio Gomes, para eleger uma série de obras prioritárias que terão mais facilidade para serem executadas. Mas de fato agora, vamos ter três vezes mais recursos por quilômetro do que tínhamos há dois anos atrás, que já tinha três vezes mais do que no período anterior, então é significativamente mais recursos”, disse Santin durante a visita do ministro Renan Filho (Transportes) ao Detran do Paraná.

Pesquisa

A 100% Cidades, do Espírito Santo, registrou uma pesquisa para governador e senador que pode ser divulgada a partir desta quinta-feira (29). O instituto entrevistou 800 eleitores entre sábado (24) e terça-feira (27). O levantamento foi contratado pelo Conselho Regional de Enfermagem por R$ 64 mil. O número de identificação no TSE é PR-08318/2026, nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,5%.

Social

O programa Mais que Energia lançou um novo edital de R$ 100 milhões para apoio financeiro de projetos desenvolvidos por organizações sociais. Os projetos podem ser apresentados até 20 de fevereiro por entidades das 399 cidades do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. Terão prioridade projetos voltados a povos originários, mulheres, crianças, idosos, população afrodescendente, pessoas com deficiência, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis, pescadores artesanais e outros grupos em situação de vulnerabilidade social.

Má que?

A instalação de pórticos eletrônicos para cobrança automática de pedágio nos lotes 4 e 5, que atingem as regiões Norte e Noroeste do Estado, tem tirado o sono dos moradores próximos aos locais. Isso porque, segundo o deputado Evandro Araújo (PSD), a cobrança pelo sistema “free flow” (fluxo livre, em inglês), que deve começar ainda no primeiro semestre deste ano, será feita por tarifa cheia, e não por quilômetro rodado, como muitos esperavam. ” O sistema ‘free flow’ deveria ser positivo, já que as pessoas não ficariam paradas em praças de pedágio. No entanto, a forma justa, e que defendemos, era o ‘free flow’ por quilômetro rodado, pois cada um pagaria pelo trecho percorrido. Mas a informação que tivemos da concessionária é de que, nos lotes 4 e 5, a cobrança será cheia e não proporcional”, disse o deputado ao blog Paçoca com Cebola.

Preço da energia

O debate sobre a energia da Itaipu Binacional avançou no Senado em 2025. A Comissão de Infraestrutura aprovou, em novembro, o Projeto de lei que limita o preço da energia destinada ao Brasil (teto de US$ 12/kW). Na volta dos trabalhos do Congresso agora em fevereiro, a proposta, do senador Esperidião Amin (PP-SC), será analisada em decisão terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Amin defende a redução das distorções, mais transparência ao modelo tarifário e a garantia que a quitação da dívida de Itaipu, concluída em 2023, resulte em alívio real nas tarifas.

Gás do Povo

O deputado Zeca Dirceu (PT) vai trabalhar no Congresso Nacional pela aprovação da MP que criou o programa Gás do Povo. O programa começou a atender Curitoba e até março nas outras 398 cidades do Paraná. “São 33,5 mil famílias em Curitiba. Pelo auxílio gás, o governo já atendia mensalmente 127,5 mil famílias no estado e destas, 12,9 mil em Curitiba. O novo programa é melhor porque utiliza vale eletrônico para a retirada direta do botijão em revendas autorizadas. Isso aumenta o controle e garante que o benefício seja usado especificamente para o gás de cozinha”, afirmou. Em Foz do Iguaçu, o auxílio gás era repassado para 5,4 mil famílias por mês.

Sem ataques

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sinalizou que um eventual candidato do seu partido à Presidência da República não fará ataques ao governo do presidente Lula (P) Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Kassab afirmou que o importante é “ter uma candidatura que apresente um projeto para o desenvolvimento do País”. A estratégia é apresentar uma alternativa política no cenário eleitoral, sem transformar a disputa em uma ofensiva pessoal contra Lula.

Modelo

O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, destacou que a lista dos aprovados no vestibular da UFPR mostra que a educação pública do Paraná é modelo para o Brasil. “Quase metade dos aprovados é da rede estadual de ensino. Isso mesmo, são 2.083 estudantes de públicas estaduais entre os 4.314 aprovados. Isso dá 48% do total. Olha, num vestibular com mais de 39 mil inscritos, numa das universidades mais disputadas do Brasil, esse número não é pouca coisa. Quando tem professores e professoras comprometidos, alunos dedicados, política pública séria, o resultado aparece”.

Arroio Monjolo

Foto: Gustavo Aquino

O Arroio Monjolo, que serpenteia o centro de Foz do Iguaçu até a foz no rio Paraná, apresentou concentração de amônia até 10 vezes acima do limite legal, indicador de contaminação por esgoto doméstico. O levantamento da Unila também encontrou excedências recorrentes de ortofosfato, forma de fósforo associada ao aporte de esgoto e resíduos orgânicos. Um quarto das amostras superou o limite legal, com pico de 1,43 mg/L, indicando carga orgânica persistente ao longo do rio. Em duas coletas, o pH ficou abaixo do mínimo permitido. Os níveis de nitrito e ferro permaneceram dentro dos padrões. As informações são de Bruno Soares no Plural.

Fome zero

O governo federal espera produzir 400 mil toneladas de tilápia no Lago Itaipu. O Paraguai sancionou em 22 de dezembro uma lei que abre caminho para o cultivo de tilápias no reservatório da usina. A medida permite a criação de espécies exóticas e viabiliza a tilapicultura no empreendimento binacional, antes proibida por restrições legais. A liberação, no entanto, depende da revisão do Acordo Bilateral Brasil– Paraguai, que proíbe o uso de espécies exóticas no reservatório. A Itaipu diz que a introdução das tilápias no lago não impactará a operação de geração de energia e que não haverá conflitos entre os diferentes usuários da água. As informações são do Poder 360.

Clássico

O Foz do Iguaçu disputa com o Athletico as quartas de final do Paranaense. O primeiro será na terça-feira (3 de fevereiro) às 20h na Arena da Baixada. O jogo de volta será no dia 7 de fevereiro, a partir das 16h no Estádio do ABC. O Foz tem chances porque o Athletico está jogando a série A do Brasileirão e o time está mais cansado. Os jogos terão transmissão pelo canal GOAT.

Festa de Yemanjá

Está tudo nos conformes para as comemorações dos 50 anos da Festa de Yemanjá no domingo (1º de fevereiro) e segunda-feira (2) em Foz do Iguaçu. A psicóloga Mazé Saad, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, disse que no domingo, as atividades serão a partir das 8h45 na Praça da Paz com exposição em memória da Vovó Benedita, a festa e as apresentações no palco da praça. Na segunda tem a procissão nas águas dos rios Iguaçu e Paraná – a concentração será às 13h30 na Praça da Paz – e partir das 18h, a programação se estende ao palco da praça.