Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Paraná mostra diversidade e gastronomia típica no Salão Nacional do Turismo

Redação

Entre os principais produtos destacados estavam o Parque Estadual de Vila Velha, os Caminhos de Santiago de Dois Vizinhos, as Cataratas do Iguaçu e a riqueza cultural e ambiental do Litoral

Fotos: Setu

O Paraná foi um dos destaques do 10º Salão Nacional do Turismo, realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), apresenta um portfólio estruturado que une natureza, espiritualidade e gastronomia, consolidando o Estado como um destino competitivo e autêntico no cenário nacional.

Publicidade

O Salão começou começou na quinta-feira (7) e seguiu até o sábado (9). O Viaje Paraná, órgão de promoção do Estado, também esteve presente no evento.

O salão é promovido pelo Ministério do Turismo. Com um estande que privilegia a experiência sensorial, o Paraná levou ao público nordestino e a operadores de viagem de todo o país a diversidade de seus 18 territórios turísticos. Entre os principais produtos destacados nesta edição estão o Parque Estadual de Vila Velha, os Caminhos de Santiago de Dois Vizinhos, as Cataratas do Iguaçu e a riqueza cultural e ambiental do Litoral.

A gastronomia é o vetor de atração no estande paranaense. Em parceria com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) do Ceará, a Setu promove a degustação de pratos icônicos como o barreado, o pinhão cozido e o entrevero de pinhão. 

Publicidade

A “vitrine” do Paraná também ofereceu produtos artesanais como balas de banana de Antonina, mel e geleias, além de vinhos e espumantes de vinícolas paranaenses. “A vitrine está muito bonita, a diversidade de produtos e a propaganda chamam a atenção de quem passa pela feira”, disse Marcos Aurélio Oliveira, visitante de Natal (RN) que conheceu o espaço.

TURISTA COMO CONVIDADO – O secretário de Estado do Turismo, Luciano Bartolomeu, enfatiza que a participação no Salão Nacional reflete a diretriz de gestão, pautada na organização, hospitalidade e valor justo dos produtos turísticos. “No Paraná, o turista é convidado, não explorado. Temos estabelecimentos e atrativos com a mesma alta qualidade de qualquer outro centro global e com valores éticos”, afirma.

Ele reforça, ainda, o lema “Fique no Paraná”, destacando que o Estado possui infraestrutura e atrativos em todos os segmentos do turismo. “Trabalhamos para que o visitante encontre um ambiente organizado e cordial, onde o respeito é uma prioridade em toda a cadeia, da gastronomia à hospedagem”, completa.

QUALIFICAÇÃO E MERCADO – Além do foco no consumidor final, o Paraná mantém uma agenda técnica intensa no evento. A coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da Setu, Alessandra Xavier, e a servidora Vera Lucia Meza, atuam como interlocutoras estaduais no III Seminário de Regionalização do Turismo. A equipe também participa de capacitações do Cadastur e da rodada de experiências das Instâncias de Governança Regional (IGRs).

A presença de parceiros como a Serra Verde Express e o apoio do Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Setu, reforçam a estratégia de comercialização de roteiros integrados, facilitando o acesso de turistas de outras regiões às belezas do Sul do país. “O Paraná não é só Cataratas. É cultura, é beleza, é tudo de bom”, resumiu o guia de turismo cearense Rômulo Rodrigues ao visitar o estande paranaense.

Redação
Leia também
Litoral

Escola do Mar abre inscrições para seu primeiro curso de culinária

Litoral

Viaje Paraná tem reunião de alinhamento em Miami para próxima temporada de cruzeiros

Litoral

Escola do Mar se prepara para oferecer cursos sobre turismo no Litoral do Paraná

Paraná

Paraná pode ser eleito melhor destino sustentável e de negócios do Brasil

Litoral

Pesquisa mostra perfis diferentes de turistas do Litoral e do Noroeste

Geral

Make Music Day Foz 2026 garante apoio da Secretaria Estadual de Turismo e do Viaje Paraná