Paraná mostra diversidade e gastronomia típica no Salão Nacional do Turismo

Entre os principais produtos destacados estavam o Parque Estadual de Vila Velha, os Caminhos de Santiago de Dois Vizinhos, as Cataratas do Iguaçu e a riqueza cultural e ambiental do Litoral

Fotos: Setu

O Paraná foi um dos destaques do 10º Salão Nacional do Turismo, realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), apresenta um portfólio estruturado que une natureza, espiritualidade e gastronomia, consolidando o Estado como um destino competitivo e autêntico no cenário nacional.

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O Salão começou começou na quinta-feira (7) e seguiu até o sábado (9). O Viaje Paraná, órgão de promoção do Estado, também esteve presente no evento.

O salão é promovido pelo Ministério do Turismo. Com um estande que privilegia a experiência sensorial, o Paraná levou ao público nordestino e a operadores de viagem de todo o país a diversidade de seus 18 territórios turísticos. Entre os principais produtos destacados nesta edição estão o Parque Estadual de Vila Velha, os Caminhos de Santiago de Dois Vizinhos, as Cataratas do Iguaçu e a riqueza cultural e ambiental do Litoral.

A gastronomia é o vetor de atração no estande paranaense. Em parceria com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) do Ceará, a Setu promove a degustação de pratos icônicos como o barreado, o pinhão cozido e o entrevero de pinhão.

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A “vitrine” do Paraná também ofereceu produtos artesanais como balas de banana de Antonina, mel e geleias, além de vinhos e espumantes de vinícolas paranaenses. “A vitrine está muito bonita, a diversidade de produtos e a propaganda chamam a atenção de quem passa pela feira”, disse Marcos Aurélio Oliveira, visitante de Natal (RN) que conheceu o espaço.

TURISTA COMO CONVIDADO – O secretário de Estado do Turismo, Luciano Bartolomeu, enfatiza que a participação no Salão Nacional reflete a diretriz de gestão, pautada na organização, hospitalidade e valor justo dos produtos turísticos. “No Paraná, o turista é convidado, não explorado. Temos estabelecimentos e atrativos com a mesma alta qualidade de qualquer outro centro global e com valores éticos”, afirma.

Ele reforça, ainda, o lema “Fique no Paraná”, destacando que o Estado possui infraestrutura e atrativos em todos os segmentos do turismo. “Trabalhamos para que o visitante encontre um ambiente organizado e cordial, onde o respeito é uma prioridade em toda a cadeia, da gastronomia à hospedagem”, completa.

QUALIFICAÇÃO E MERCADO – Além do foco no consumidor final, o Paraná mantém uma agenda técnica intensa no evento. A coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da Setu, Alessandra Xavier, e a servidora Vera Lucia Meza, atuam como interlocutoras estaduais no III Seminário de Regionalização do Turismo. A equipe também participa de capacitações do Cadastur e da rodada de experiências das Instâncias de Governança Regional (IGRs).

A presença de parceiros como a Serra Verde Express e o apoio do Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Setu, reforçam a estratégia de comercialização de roteiros integrados, facilitando o acesso de turistas de outras regiões às belezas do Sul do país. “O Paraná não é só Cataratas. É cultura, é beleza, é tudo de bom”, resumiu o guia de turismo cearense Rômulo Rodrigues ao visitar o estande paranaense.