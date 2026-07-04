Paranaguá apresenta boas práticas em Seminário da Agenda 2030 do Tribunal de Contas

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Seminário de Municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de municípios paranaenses

Leonice Lacerda, secretária de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária | foto: Divulgação PMP

A Prefeitura de Paranaguá marcou presença no Seminário de Municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), nos dias 30 de junho e 1.º de julho.

O evento reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de diversos municípios paranaenses para debater estratégias que fortaleçam a implementação da Agenda 2030 nas administrações municipais.

Representando Paranaguá, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária, Leonice Lacerda, participou da programação técnica organizada pela Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social (SGDES) do Governo do Estado do Paraná. Durante sua participação, a secretária apresentou as boas práticas desenvolvidas pela gestão municipal, destacando iniciativas que contribuem diretamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O seminário teve como foco a integração entre planejamento, governança e desenvolvimento sustentável, incentivando a adoção de políticas públicas capazes de promover o crescimento econômico aliado à inclusão social e à preservação ambiental.

Paranaguá vem se consolidando como referência na construção de políticas públicas alinhadas aos ODS, por meio de ações voltadas ao desenvolvimento econômico, à ampliação das políticas habitacionais, à regularização fundiária, à inclusão social e ao fortalecimento da gestão pública.

A participação no evento reforça o compromisso da administração municipal com uma gestão moderna, eficiente e sustentável, pautada em iniciativas que promovam mais qualidade de vida para a população e contribuam para o desenvolvimento do município de forma planejada e responsável.

Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli