Paranaguá avança no diálogo com o Governo do Estado para implantar parque industrial

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Encontro na Semexport debateu áreas, oportunidades de investimento e incentivos fiscais do Governo do Paraná para o setor

Foto: Divulgação / PMP

A Secretaria Municipal de Expansão Industrial e Portuária de Paranaguá (Semexport) intensificou as articulações com o Governo do Paraná para impulsionar o desenvolvimento econômico do município e concretizar a implantação de um parque industrial. Segundo a administração municipal, o objetivo principal é atrair novos empreendimentos e gerar oportunidades de emprego e renda na cidade.

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Na quinta-feira (28), a Semexport recebeu representantes da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná. Participaram do encontro Willian Douglas Barros Simões e Elias Damon, coordenadores de Mercado e Assuntos Internacionais da Diretoria de Mercado e Novos Negócios do Governo do Estado.

A pauta da reunião incluiu a discussão de áreas disponíveis para a instalação de empresas, oportunidades de investimentos e os incentivos fiscais oferecidos pelo Governo do Paraná para o fortalecimento do setor industrial.

O secretário municipal de Expansão Industrial e Portuária, Luiz Augusto Pellegrini de Carvalho, destacou a relevância da parceria para o avanço do projeto. Ele informou que o município recebeu um guia técnico sobre o tema: “Foi uma reunião muito oportuna para apresentar os projetos do município e discutir o trabalho que estamos desenvolvendo para atração de indústrias. Também recebemos um guia técnico para implantação de parque industriai, com informações importantes justamente no momento em que estamos trabalhando nesse planejamento”, afirmou.

Segundo o secretário, o encontro estabeleceu um canal permanente de comunicação com o Estado, fundamental para obter suporte técnico e trocar informações. Pellegrini ressaltou que o material recebido está sendo analisado para “esclarecer dúvidas e avançar de forma segura”.

Para dar continuidade ao projeto, a Semexport planeja uma reunião em Curitiba com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) para apresentar o projeto e estreitar o relacionamento.

O secretário esclareceu ainda que a implantação do parque industrial depende de etapas técnicas e legais, incluindo a revisão do Plano Diretor, que “será determinante para o planejamento da área destinada ao parque industrial”.

A gestão municipal pretende consolidar Paranaguá como um ambiente atrativo para novos empreendimentos, aproveitando o potencial logístico da cidade e o papel estratégico do Porto de Paranaguá na geração de empregos e na economia local.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins