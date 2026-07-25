Paranaguá celebra 378 anos com entregas, investimentos e programação para toda a família

Revitalização de praças, escolas, Aeroparque, entrega de 40 novos ônibus, inauguração de espaços para esporte, mulheres e inclusão marcam as comemorações dos 378 anos da cidade, que também contará com shows nacionais, cultura, esporte e eventos cívicos

Foto: Wilson Leandro / PMG

Paranaguá celebra seus 378 anos com uma programação especial que une cultura, lazer, esporte, cidadania e um amplo pacote de entregas que reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida da população. Entre os dias 24 de julho e 2 de agosto, moradores e visitantes poderão participar de dezenas de atrações gratuitas, ao mesmo tempo em que acompanham a entrega de importantes obras e serviços em diferentes regiões do município.

As comemorações demonstram que o aniversário da cidade vai além da celebração histórica. É um momento de apresentar conquistas que impactam diretamente o dia a dia da população, como a revitalização de espaços públicos, melhorias na educação, ampliação da mobilidade urbana, investimentos no esporte, valorização das mulheres e inclusão social.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (24), às 19h45, na Praça de Eventos, seguida da apresentação do renomado Ballet Bolshoi. Ao longo de toda a programação, o público também poderá prestigiar apresentações de artistas locais no Palco Caiçara e grandes shows nacionais no Palco Mar Redondo.

No sábado (25), um dos destaques será a revitalização da Praça do Largo Cônego Acindino, além da assinatura da ordem de serviço para a revitalização da Praça Fernando Amaro e da Praça dos Leões, reforçando os investimentos na recuperação de importantes espaços históricos e de convivência da cidade. Ainda no mesmo dia acontecem a Feira do Produtor Rural, a entrega do Ponto de Atendimento aos Motoboys, a formatura da Guarda Civil Municipal e o show nacional do grupo Samba 90 Graus.

A programação segue no domingo (26) com o 10º Encontro de Carros Antigos e mais uma importante entrega: a revitalização e modernização do Centro de Iniciação ao Esporte João Hélio Alves. À noite, o cantor Loubet sobe ao palco para encerrar o dia de atrações musicais.

A educação também ganha protagonismo nas comemorações. Na segunda-feira (27), serão entregues as revitalizações da Escola Municipal Takeshi Oishi, no Parque São João, e da Escola Municipal Graciela Almada Diaz, na Ilha dos Valadares, que também receberá uma nova quadra esportiva com piso modular, ampliando a infraestrutura oferecida aos estudantes.

Transporte público renovado

Outro importante investimento será apresentado na terça-feira (28), com a entrega de 40 ônibus modernos e seguros, fortalecendo o transporte coletivo e proporcionando mais conforto, acessibilidade e segurança aos usuários. A noite será encerrada com o show nacional da banda Jeito Moleque.

No dia do aniversário de Paranaguá, 29 de julho, a programação começa com o tradicional hasteamento dos pavilhões seguido pelo Desfile Cívico Comemorativo pelos 378 anos da cidade, com apresentação da Filarmônica Antoninense. Durante a tarde, acontece a Marcha para Jesus e, à noite, o cantor Theo Rubia encerra as celebrações religiosas com um grande show gospel.

As entregas continuam após o aniversário oficial. No dia 30 de julho será inaugurada a revitalização do CMEI Juvelina Neves, em Encantadas, na Ilha do Mel, além do lançamento da nova linha de ônibus ligando o Itiberê à Ilha dos Valadares, ampliando a mobilidade dos moradores.

Na sexta-feira (31), será inaugurado o Centro Integrado da Valorização da Mulher, equipamento que reforça a política municipal de acolhimento, proteção e promoção da autonomia feminina.

Já no sábado (1º de agosto), Paranaguá ganha o novo Centro de Referência Esportiva “João Carlos Borges Mourad (Mura Mura)”, ampliando as oportunidades para a prática esportiva e formação de atletas.

Encerrando a programação, no domingo (2 de agosto), será entregue a revitalização completa do Aeroparque, juntamente com a inauguração do Parque Inclusivo Infantil, espaço planejado para garantir lazer e acessibilidade para todas as crianças.

Durante todo o período comemorativo, a Praça de Eventos será o principal ponto de encontro da população, reunindo apresentações culturais, gastronomia, artistas locais e shows nacionais, valorizando a cultura caiçara e fortalecendo o turismo.

Com uma programação diversificada e investimentos distribuídos por diversas regiões do município, os 378 anos de Paranaguá representam um momento de celebração da história, da identidade e, principalmente, do futuro da cidade, reafirmando o compromisso da administração municipal em promover desenvolvimento, inclusão e mais qualidade de vida para toda a população.

Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli/