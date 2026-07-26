Paranaguá celebra 378 anos com maior pacote de obras da história e série de entregas à população

Programação inclui inaugurações, revitalizações, novos ônibus, investimentos em segurança, educação, esporte e mobilidade urbana durante as comemorações do aniversário da Cidade Mãe do Paraná

Fotos: Silvia Costa / PMP

A Prefeitura de Paranaguá apresentou nesta sexta-feira (24), na Casa do Barreado, tendo como trilha sonora o tradicional fandango do Grupo Mandicuera, da Ilha dos Valadares, comandado pelo Mestre Aorélio Domingues, a programação oficial em comemoração aos 378 anos da Cidade Mãe do Paraná.

Durante coletiva de imprensa, o prefeito Adriano Ramos, acompanhado por secretários municipais e vereadores, anunciou um cronograma de inaugurações, assinaturas de ordens de serviço e entrega de equipamentos públicos, classificando o conjunto de ações como o maior pacote de obras já realizado durante um aniversário do município.

As atividades têm início neste sábado (25), com a entrega da revitalização da Praça do Largo Cônego Alcendino, no Centro Histórico. “Essa revitalização faz parte da segunda etapa de obras de recuperação do nosso centro histórico, esse centro histórico charmoso, que toda a população tem um carinho pelo centro histórico”, afirmou o prefeito Adriano Ramos.

Na mesma solenidade, foi assinada a ordem de serviço para revitalização das Praças Fernando Amaro e dos Leões, consideradas pelo prefeito duas das mais importantes da cidade. Também no sábado foi inaugurado um ponto de apoio aos motoboys, instalado em frente à agência dos Correios. O espaço atende uma reivindicação apresentada pelos vereadores Edilson Caetano e Márcio Gigante. “É um prazer enorme entregar esse espaço de apoio para essa atividade tão importante e tão utilizada nos tempos modernos, que é o serviço de motoboy”, destacou Adriano Ramos.

Esporte

Neste domingo (26), será entregue a revitalização do Ginásio João Hélio Alves e da praça do Jardim Esperança. Segundo o prefeito, a proposta é descentralizar o acesso ao esporte. “Queremos levar o esporte mais próximo das nossas crianças e dos nossos jovens. Paranaguá é um celeiro de talentos e precisamos investir também na formação de cidadãos”, afirmou o prefeito.

Educação

Na segunda-feira (27), a programação contempla a entrega oficial da Escola Municipal Takeshi Oishi, no Parque São João. Em seguida, será reinaugurada a Escola Municipal Graciela Almada Dias, na Ilha dos Valadares, totalmente revitalizada, além da inauguração de uma nova quadra esportiva com piso modular.

“Estamos investindo nas escolas para oferecer mais qualidade às nossas crianças e ampliar o acesso ao esporte”, disse Adriano Ramos.

Transporte coletivo

Um dos principais anúncios acontece no dia 28 de julho, quando a Prefeitura apresenta os 40 novos ônibus que irão operar no transporte coletivo municipal. Os veículos contam com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, tomadas USB e sistema de videomonitoramento integrado à Muralha Digital.

“Paranaguá merece o que tem de melhor. O tempo da sucata acabou. Nossa população terá transporte de qualidade, conforto e segurança”, declarou Adriano Ramos.

O prefeito também ressaltou que a administração municipal passou a ter mecanismos mais rigorosos para fiscalizar a concessionária. “Hoje a Prefeitura tem a prerrogativa de fiscalizar, notificar e aplicar multas pesadas. O tempo em que a empresa mandava na cidade acabou”, afirmou.

Adriano Ramos e o secretariado municipal

Programação segue até agosto

As comemorações continuam no dia 29 de julho com o hasteamento da bandeira, desfile cívico temático em homenagem aos 378 anos de Paranaguá e a realização da Marcha para Jesus.

No dia 30 será inaugurado o CMEI Juvelina Neves, na Ilha do Mel, além da implantação de uma nova linha de transporte coletivo para atender os moradores da Ilha dos Valadares.

Já no dia 31 será entregue o Centro Integrado de Valorização da Mulher.

“Será um espaço moderno, confortável e com diversos serviços destinados às mulheres da nossa cidade”, destacou o prefeito.

No dia 1.º de agosto será inaugurado o Centro de Referência Esportiva João Carlos Borges Mourad, o “Mura-Mura”, instalado no antigo Mundo da Bola.

“O esporte transforma vidas. Nosso objetivo é formar cidadãos e oferecer oportunidades para que nossos jovens escolham um caminho diferente da criminalidade”, afirmou Adriano Ramos.

Encerrando a programação, no dia 2 de agosto será entregue a revitalização do Aeroparque e inaugurado o primeiro parque infantil inclusivo de Paranaguá.

“O Aeroparque é a casa das famílias parnanguaras. Esta é apenas a primeira etapa de um grande projeto que queremos desenvolver em toda a extensão do espaço”, disse.

Segurança

Durante a coletiva, o prefeito também destacou a formatura de 51 novos guardas civis municipais, marcada para este sábado, além dos investimentos realizados na área de segurança pública.

Segundo Adriano Ramos, a ampliação da Muralha Digital, aquisição de novas viaturas, armamentos e integração com as forças policiais têm contribuído para reduzir os índices de criminalidade.

“Estamos reduzindo os índices de criminalidade com integração, tecnologia e fortalecimento da Guarda Civil Municipal”, afirmou.

Ao encerrar a apresentação da programação, o prefeito ressaltou que novas entregas continuarão sendo realizadas ao longo do ano.

“Essa programação marca os 378 anos de Paranaguá, mas continuaremos realizando entregas durante os próximos meses. Tem muita coisa boa para acontecer”, concluiu.

Câmara de Paranaguá destaca compromisso com melhorias

O presidente da Câmara Municipal, vereador Adalberto Araújo, destacou que os investimentos representam um compromisso assumido ainda em 2013, quando, ao lado de Adriano Ramos, defendeu a modernização do transporte coletivo.

Segundo o vereador, a renovação da frota, ampliação das linhas e melhoria do sistema proporcionam mais dignidade aos usuários do transporte público.

Adalberto também ressaltou a atuação do Legislativo na fiscalização do Executivo e homenageou o Instituto Mandicuera pela preservação da cultura parnanguara. Ele lembrou a aprovação da denominação “Acesso Mandicuera”, proposta pela vereadora Lena da Farmácia, como reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela instituição.

Grupo Mandicuera

Cultura e Turismo

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, destacou a integração entre as secretarias municipais na organização das festividades e afirmou que o planejamento conjunto tem fortalecido os eventos públicos da cidade.

Entre as ações, o secretário ressaltou o retorno da Festa do Produtor Rural, após cerca de duas décadas, valorizando os produtores rurais do município.

José Reis também citou o fechamento da Praça de Eventos durante as festividades como medida para ampliar a segurança do público e favorecer a atuação dos ambulantes cadastrados.

Segundo ele, a Secretaria já trabalha na organização dos próximos grandes eventos do calendário municipal, como o Natal e o Carnaval.

“O planejamento é contínuo e, mesmo em pouco tempo de gestão, já conseguimos entregar resultados importantes para fortalecer a cultura, o turismo e o desenvolvimento de Paranaguá”, concluiu.