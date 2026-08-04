Paranaguá é finalista de prêmio nacional com projeto inovador de habitação e recuperação de manguezais

Votação popular definirá vencedores; Paranaguá concorre na categoria Projeto Habitacional

Foto: Wilson Leandro

O município de Paranaguá conquistou reconhecimento nacional ao se tornar finalista do Prêmio 21 de Agosto – Edição 2026, promovido pelo Instituto Habita.

O projeto selecionado foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária e concorre na categoria Projeto Habitacional com a iniciativa “Soluções Sistêmicas para Realocação e Recuperação de Manguezais em Paranaguá – PR”.

A seleção entre os finalistas destaca o trabalho desenvolvido pelo Município na construção de soluções que integram política habitacional, planejamento urbano e recuperação de áreas ambientalmente sensíveis. O projeto propõe alternativas sustentáveis para a realocação de famílias que vivem em áreas de manguezal, conciliando a proteção do patrimônio natural com a melhoria da qualidade de vida da população.

A iniciativa é conduzida pela Prefeitura de Paranaguá e representa um modelo de gestão que alia responsabilidade social e preservação ambiental, buscando soluções permanentes para desafios históricos enfrentados pelo município.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária, Leonice Lacerda, explica sobre o Projeto “Moradia Sustentável”, que faz a realocação de famílias que vivem em áreas de manguezais em Paranaguá.

“Nas audiências, nós chegamos a um consenso onde recursos que são provenientes de ações judiciais que tramitam na Vara Federal, pudessem ser destinados ao nosso Fundo Municipal de Habitação e que nós pudéssemos fazer a execução desses projetos. Ou seja, o município ficou responsável pela elaboração dos projetos, também pela viabilidade de um terreno que pudesse contemplar essa realocação e foi aprovado pelos juízes federais. Grande parte desse recurso já está no nosso Fundo Municipal de Habitação e muito em breve nós vamos iniciar a execução desse projeto habitacional”, destaca a secretária.

“Todo esse trabalho e esse projeto foram pensados justamente em promover moradia digna para as famílias, para que elas pudessem estar num bairro com equipamentos públicos onde elas tenham acesso à creche, à escola, transporte público e automaticamente ter uma melhor condição de vida”, ressalta a secretária Leonice Lacerda.

Além de promover segurança habitacional para as famílias beneficiadas, o projeto contribui para a recuperação dos manguezais, ecossistemas fundamentais para a biodiversidade, a proteção da costa e a manutenção do equilíbrio ambiental da região litorânea.

O Prêmio 21 de Agosto, promovido pelo Instituto Habita, reconhece iniciativas que apresentam soluções inovadoras para o setor habitacional brasileiro, valorizando projetos que geram impacto social, ambiental e urbano positivo.

Os projetos participantes serão expostos e apresentados durante o 8º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Regularização Fundiária, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2026, em Foz do Iguaçu.

Como votar no projeto do Município de Paranaguá

A votação do Prêmio 21 de Agosto acontece de forma popular pela internet.

É super rápido para votar. Siga os passos:

1-Clique no link: https://institutohabita.com.br/premio2026

2-Vote no projeto: “Soluções Sistêmicas para Realocação e Recuperação de Manguezais em Paranaguá/PR”

3-Confirme o seu voto!

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti