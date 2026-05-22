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Paranaguá é representada no Ciclo de Capacitação da Rede de Secretários do Sebrae/PR

Redação

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Com foco em inovação, inteligência artificial e nova lei de licitações, ação da entidade atualiza e capacita gestores para modernizar a administração pública

Fotos: Sebrae

Paranaguá marcou presença no Ciclo de Capacitação 2026 da Rede de Secretários (Regional Leste), promovido pelo Sebrae/PR. O evento realizado em São José dos Pinhais, reuniu lideranças do Litoral e da Região Metropolitana para discutir estratégias focadas em inovação, governança colaborativa e resultados práticos para as administrações municipais.

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Paranaguá foi representada pelo secretário municipal de Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira. O encontro garantiu uma troca de experiências com secretários de municípios de São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo, Lapa, Rio Branco do Sul, Mandirituba, entre outros. A iniciativa da entidade atua diretamente na atualização dos participantes frente às novas exigências do mercado e da legislação, oferecendo ferramentas que aprimoram as competências técnicas das lideranças locais.

Cleverson Ferreira destacou o impacto prático dessa imersão promovida pelo Sebrae/PR. “Ações como esta são fundamentais, pois atualizam o gestor público e nos capacitam com o que há de mais moderno na administração municipal. Essa iniciativa da entidade, somada ao foco em inovação e novas tecnologias, como a inteligência artificial, dialoga diretamente com as metas de Paranaguá para desburocratizar processos, atrair investimentos e qualificar continuamente a nossa gestão pública”, afirmou.

Paranaguá foi representada Cleverson Ferreira (centro)

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Capacitação e Conexões

Ao todo, o programa é composto por 9 módulos estruturados pelo Sebrae/PR para garantir autoridade técnica e resultados práticos para o município. Os encontros presenciais, que funcionam como uma trilha contínua de aperfeiçoamento em temas urgentes como Comunicação, a Nova Lei de Licitações, Governança Colaborativa, Inteligência Artificial e Gestão de Crises, ocorrem de maio até setembro deste ano.

Essa capacitação promovida pela entidade pretende criar conexões transformadoras entre os gestores públicos, permitindo que o conhecimento absorvido e as boas práticas aplicadas na região contribuam diretamente com o crescimento econômico e social de Paranaguá.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta

Redação
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