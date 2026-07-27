Paranaguá forma 51 novos Guardas Civis Municipais e reforça a segurança pública

Evento reuniu autoridades de Paranaguá, Curitiba e Pontal do Paraná e reforçou os investimentos da Prefeitura em segurança pública, com novos agentes, viaturas, armamentos e tecnologia

Fotos: Wilson Leandro / PMP

A Secretaria Municipal de Segurança realizou, na noite deste sábado (26), a cerimônia de formatura da 13ª Turma do Curso de Formação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Paranaguá. O evento aconteceu no Complexo Turístico Religioso Mega Rocio Dom Alfredo Novak, no bairro Rocio, e reuniu autoridades de Paranaguá, Curitiba e Pontal do Paraná.

Ao todo, 51 novos agentes passam a integrar a corporação e atuarão na segurança do município, que completa 378 anos de história.

Durante a solenidade, o prefeito Adriano Ramos destacou que a chegada dos novos guardas fortalece o efetivo da Guarda Civil Municipal e consolida Paranaguá como uma das cidades com maior número de agentes no Paraná.

“Com o final da formatura dos 51 novos guardas, nós passamos a ser o segundo maior efetivo do estado do Paraná de Guardas Civis Municipais, perdendo só para a capital Curitiba. É mais um investimento para reforçar o efetivo. Esses meninos e meninas, agora se tornando guardas municipais, vão poder contribuir muito com a cidade de Paranaguá. Nós temos conseguido, com a integração das forças policiais, reduzir a criminalidade em Paranaguá. Não estamos satisfeitos, pois Paranaguá continua sendo uma cidade violenta, mas diminuímos os números e vamos continuar investindo para que a nossa população possa ter mais segurança vivendo em Paranaguá.”

O prefeito também ressaltou os investimentos realizados pela administração municipal na estrutura da segurança pública, incluindo novos armamentos, viaturas, monitoramento por câmeras e valorização dos servidores.

Prefeito Adriano Ramos: “Segundo maior efetivo do estado do Paraná de Guardas Civis Municipais”

“Para diminuir a criminalidade, somente fazendo investimentos pesados. Não tem outra forma. Se você não der a estrutura necessária aos Guardas Civis Municipais, como eles vão combater a criminalidade? Quando assumimos a gestão, havia sete carros. Hoje colocamos 22 viaturas zero quilômetro, modernas e equipadas, além de 200 armamentos e da Muralha Digital, que ampliou o sistema de monitoramento de 97 para 656 câmeras. Também valorizamos os servidores ao quitar um retroativo que estava represado desde 2022.”

Adriano Ramos ainda enfatizou a importância da cooperação entre municípios para o fortalecimento das políticas públicas de segurança. “A parceria é sempre importante na administração pública. Estamos construindo parcerias com Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e outros municípios para trocar experiências, aprender com boas práticas e trazer essas iniciativas para Paranaguá.”

Representando o presidente da Câmara Municipal, vereador Adalberto Araújo, o vereador Edilson Caetano parabenizou o Executivo pelos investimentos realizados na área. “Senhor prefeito, primeiramente quero parabenizá-lo pelo olhar que o senhor tem tido com a segurança da nossa cidade. Os significativos investimentos só produzem resultados porque existem homens e mulheres preparados para utilizar equipamentos, armamentos, viaturas e sistemas de monitoramento. Desejo que Deus proteja a vida desses 51 novos guardas municipais e de todos que já fazem parte da corporação.”

O secretário municipal de Segurança, Francisco Leudomar Nóbrega dos Santos, destacou a dedicação dos novos agentes durante o período de formação. “É a conclusão de um curso reforçado e forjado para preparar profissionais que estarão diariamente oferecendo mais segurança para a população. Quem ganha é o povo, porque são pessoas capacitadas para atender a comunidade em qualquer situação.”

O secretário ressaltou ainda a importância do momento para os formandos. “Chegou o grande dia. Eles deixam de ser alunos e passam a ser profissionais da Guarda Civil Municipal. É um orgulho fazer parte dessa história. Com esse reforço no efetivo, quem ganha é a cidade.”

Sobre a integração entre as forças de segurança, Francisco Leudomar reforçou que o trabalho conjunto tem sido essencial para os resultados alcançados. “O objetivo é sempre haver essa integração. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal precisam trabalhar unidas. Chega de dizer que o crime é organizado. Quem precisa ser organizado são as forças de segurança.”

Ele também destacou que os investimentos garantem melhores condições de trabalho aos agentes. “É fundamental oferecer viaturas modernas, equipamentos e dignidade ao profissional que está diariamente nas ruas. A gestão acredita nisso e continuará investindo.”

O subsecretário de Segurança, Elton Luiz Neves Silva, ressaltou o esforço dos formandos durante os seis meses de preparação. “Foram seis meses de muito esforço, dedicação e treinamento. Hoje se concretiza a formação de mais 51 guardas municipais que estarão trabalhando nas ruas da cidade, oferecendo mais segurança para a população. A instituição é séria e estará sempre pronta para acolhê-los.”

Já o coordenador da Academia de Formação, Ensino e Capacitação da Guarda Civil Municipal, supervisor Reginaldo Rodrigues, destacou que a capacitação é a base do serviço prestado à população. “É um dia que ficará marcado na história da Guarda Civil Municipal de Paranaguá. A segurança pública exige investimento e capacitação. Hoje esses profissionais estão preparados para atuar nas ruas da cidade.”

As autoridades das forças de segurança também enalteceram a importância da ampliação do efetivo.

O delegado-chefe da Polícia Federal em Paranaguá, Jean Pierre Leite, afirmou:”É uma conquista espetacular para o município. A Guarda Civil Municipal tem um papel estratégico na segurança pública e toda a população ganha com esse reforço.”

O delegado da Polícia Civil, Nilson Santos Diniz, destacou a integração entre os órgãos.”Esse trabalho conjunto é essencial para oferecer uma segurança pública de qualidade. Esses novos agentes chegam motivados e certamente contribuirão para resultados ainda melhores.”

Representando a Polícia Militar, o capitão Alfredo Werner Eiglmeier comemorou o reforço no efetivo. “Para nós é motivo de alegria receber 51 novos operadores de segurança pública. Esse trabalho integrado fortalece toda a segurança da cidade e beneficia diretamente a população.”

O inspetor e diretor do Centro de Formação da Guarda Municipal de Curitiba, Gilberto Ramos Oliveira, ressaltou a parceria entre os municípios. “O prefeito Adriano Ramos está de parabéns. A segurança pública precisa de efetivo, e essa iniciativa está na direção certa. O convênio firmado entre Curitiba e Paranaguá possibilitou a doação de 50 revólveres e 150 pistolas, fortalecendo a Guarda Municipal e proporcionando melhores condições de trabalho aos agentes.”

Representando os formandos, a guarda civil municipal Rafaela Aparecida emocionou o público ao lembrar da trajetória enfrentada pela turma. “Foram seis anos de espera para que esse sonho se tornasse realidade. Foram dias intensos, de frio, cansaço físico e mental, mas vencemos. Hoje temos orgulho de vestir esta farda e dizer que somos Guardas Civis Municipais. Agradeço aos colegas, instrutores e familiares que compartilharam conosco cada desafio dessa caminhada.”

Com a formatura da 13ª Turma, Paranaguá amplia seu efetivo da Guarda Civil Municipal e reforça a política de investimentos em segurança pública, com novos profissionais, tecnologia, viaturas, armamentos e integração entre as forças policiais.