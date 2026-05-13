Paranaguá ganha Hub de Inovação e Empreendedorismo na Casa Dacheux

Imóvel histórico reabre para incentivar inovação, geração de produtos, serviços e novos negócios

Foto: Wilson Leandro / PMP

A Prefeitura de Paranaguá integra a parceria com o Governo do Estado Paraná e com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para o lançamento do Hub de Inovação e Empreendedorismo do Litoral Casa Dacheux, que será realizado nesta quinta-feira (14), às 14 horas, à Rua Conselheiro Sinimbu, 63, em frente à Catedral Diocesana.

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O espaço passa a funcionar no prédio centenário localizado no Centro Histórico de Paranaguá. O imóvel foi cedido pela Prefeitura à Unespar e passa também a apoiar as políticas municipais de inovação, via Secretaria de Trabalho e Inovação (Setrin) em atuação conjunta com a Secretaria de Estado de Inovação e Inteligência Artificial.

A solenidade de inauguração contará com as presenças do prefeito Adriano Ramos e da vice-prefeita Fabiana Parro, além dos secretários que trabalharam para viabilizar a parceria: Cleverson Ferreira (Setrin), José Reis Freitas Neto (Cultura e Turismo) e Márcio Vega (Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca).

Estão confirmadas as presenças dos secretários de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, e da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, Marcos Vitorio Stamm; da Reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, do diretor do campus da Unespar em Paranaguá, Moacir Dalla Palma, e do coordenador do Hub de Inovação Casa Dacheux, professor Fernando Henrique Lermen.

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História e Inovação

O Hub de Inovação Casa Dacheux nasce como uma iniciativa estruturante, voltada à promoção do desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, aliando valorização da cultura caiçara, da inovação e formação em rede, com foco na geração de produtos, serviços e novos negócios.

Entre as principais ações previstas, estão a oferta de formação empreendedora; o apoio à cadeia produtiva da pesca artesanal e da gastronomia, incluindo a qualificação de processos e a agregação de valor a esses produtos; e a conexão entre projetos de ciência, tecnologia e inovação e as demandas dos setores produtivos do Litoral do Paraná.

O empreendimento contará com ambientes modernos e integrados, como coworking, espaço maker, laboratório de informática, laboratório experimental de gastronomia e áreas destinadas à interação com a comunidade e à realização de capacitações e eventos. O objetivo é fortalecer a economia local, gerar impacto social e cultural e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva no Litoral do Paraná a partir da cidade de Paranaguá.

Serviço

Evento: Entrega do Hub de Inovação Casa Dacheux da Unespar | Rua Conselheiro Sinimbu, 63, Centro Histórico – Paranaguá (PR)

Data: 14 de maio de 2026

Horário: 14h.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta