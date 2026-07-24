Paranaguá inicia comemorações dos 378 anos nesta sexta-feira

Show nacionais com Loubet e Samba 90 Graus fazem parte da programação que começa nesta sexta-feira, dia 24

Foto: Silvia Costa / Arquivo PMP

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), abre oficialmente nesta sexta-feira, dia 24 de julho, a programação em comemoração aos 378 anos de Paranaguá, a cidade-mãe do Paraná. As festividades seguem até o dia 29 de julho, com uma programação gratuita que reúne atrações culturais, musicais, esportivas, cívicas e religiosas para toda a família.

Entre os destaques estão os shows nacionais do Samba 90 Graus, com Netinho de Paula, Chrigor e Márcio, no sábado (25); do cantor Loubet, no domingo (26); e do grupo Jeito Moleque, na terça-feira (28).

A programação também conta com apresentações de artistas locais, espetáculo do Ballet Bolshoi, encontro de carros antigos e show gospel.

Confira a programação completa:

24 de julho (sexta-feira) – Abertura Oficial

Palco Caiçara

18h às 19h45 – Marcelo Reis e Trio

Palco Mar Redondo

19h45 às 20h – Cerimonial de abertura

20h às 22h – Espetáculo de Ballet Bolshoi.

25 de julho (sábado)

Palco Caiçara

12h às 14h – Alex Stare e Banda

15h às 16h – Karol Tavares

16h às 17h – João e Marcelo

18h30 às 20h30 – Pagode do Marlon Andrade

Palco Mar Redondo

20h30 às 21h45 – Bora Rolê

22h às 0h – Show Nacional Samba 90 Graus.

26 de julho (domingo)

Palco Mar Redondo

8h às 17h – 10º Encontro de Carros Antigos

Palco Caiçara

12h às 14h – Duca Sessions

14h30 às 15h30 – Vibe Brazuca

16h às 17h – Banda Ritalina

19h às 21h – Rafael Palotino Trio

Palco Mar Redondo

21h às 22h – Dom Caiçara

22h às 0h – Show Nacional Loubet.

27 de julho (segunda-feira)

Palco Caiçara

19h às 21h – Paulo Lord.

28 de julho (terça-feira)

Palco Caiçara

19h às 21h – Grupo Forró Caiçara

Palco Mar Redondo

20h30 às 21h45 – SambaTuka

22h às 0h – Show Nacional Jeito Moleque.

29 de julho (quarta-feira) – Aniversário de Paranaguá

16h às 18h – Xaw Leiria

Palco Mar Redondo

17h30 – Chegada da Marcha para Jesus

18h às 19h30 – Som de Adoradores

20h às 22h – Show Gospel com Theo Rubia, encerrando as comemorações pelos 378 anos de Paranaguá.



Toda a programação é gratuita e será realizada na Praça de Eventos, reforçando o compromisso da administração municipal em valorizar a cultura, fomentar o turismo e celebrar a história da cidade mais antiga do Paraná ao lado da população.

Os ambulantes, a Feira da Lua e a Feira do Artesanato também estarão na Praça de Eventos comercializando seus produtos.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi