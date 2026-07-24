Paranaguá inicia comemorações dos 378 anos nesta sexta-feira
Show nacionais com Loubet e Samba 90 Graus fazem parte da programação que começa nesta sexta-feira, dia 24
A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), abre oficialmente nesta sexta-feira, dia 24 de julho, a programação em comemoração aos 378 anos de Paranaguá, a cidade-mãe do Paraná. As festividades seguem até o dia 29 de julho, com uma programação gratuita que reúne atrações culturais, musicais, esportivas, cívicas e religiosas para toda a família.
Entre os destaques estão os shows nacionais do Samba 90 Graus, com Netinho de Paula, Chrigor e Márcio, no sábado (25); do cantor Loubet, no domingo (26); e do grupo Jeito Moleque, na terça-feira (28).
A programação também conta com apresentações de artistas locais, espetáculo do Ballet Bolshoi, encontro de carros antigos e show gospel.
Confira a programação completa:
24 de julho (sexta-feira) – Abertura Oficial
Palco Caiçara
18h às 19h45 – Marcelo Reis e Trio
Palco Mar Redondo
19h45 às 20h – Cerimonial de abertura
20h às 22h – Espetáculo de Ballet Bolshoi.
25 de julho (sábado)
Palco Caiçara
12h às 14h – Alex Stare e Banda
15h às 16h – Karol Tavares
16h às 17h – João e Marcelo
18h30 às 20h30 – Pagode do Marlon Andrade
Palco Mar Redondo
20h30 às 21h45 – Bora Rolê
22h às 0h – Show Nacional Samba 90 Graus.
26 de julho (domingo)
Palco Mar Redondo
8h às 17h – 10º Encontro de Carros Antigos
Palco Caiçara
12h às 14h – Duca Sessions
14h30 às 15h30 – Vibe Brazuca
16h às 17h – Banda Ritalina
19h às 21h – Rafael Palotino Trio
Palco Mar Redondo
21h às 22h – Dom Caiçara
22h às 0h – Show Nacional Loubet.
27 de julho (segunda-feira)
Palco Caiçara
19h às 21h – Paulo Lord.
28 de julho (terça-feira)
Palco Caiçara
19h às 21h – Grupo Forró Caiçara
Palco Mar Redondo
20h30 às 21h45 – SambaTuka
22h às 0h – Show Nacional Jeito Moleque.
29 de julho (quarta-feira) – Aniversário de Paranaguá
16h às 18h – Xaw Leiria
Palco Mar Redondo
17h30 – Chegada da Marcha para Jesus
18h às 19h30 – Som de Adoradores
20h às 22h – Show Gospel com Theo Rubia, encerrando as comemorações pelos 378 anos de Paranaguá.
Toda a programação é gratuita e será realizada na Praça de Eventos, reforçando o compromisso da administração municipal em valorizar a cultura, fomentar o turismo e celebrar a história da cidade mais antiga do Paraná ao lado da população.
Os ambulantes, a Feira da Lua e a Feira do Artesanato também estarão na Praça de Eventos comercializando seus produtos.
Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi