Paranaguá lança Serviço de Urgência Odontológica na UPA

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá (Fasp), lança neste sábado (26) o novo Serviço de Urgência Odontológica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A iniciativa visa suprir uma lacuna no sistema de saúde pública local, oferecendo atendimento odontológico emergencial durante os fins de semana.

Atualmente, com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) fechadas aos sábados e domingos, muitos moradores que enfrentam dores intensas, infecções ou traumas dentários não têm a quem recorrer, sendo obrigados a buscar ajuda na UPA — que, até então, não contava com estrutura adequada para esse tipo de atendimento.

O novo serviço funcionará inicialmente aos sábados e domingos, das 13h às 19h, com equipe especializada para atender casos urgentes, como dores intensas, infecções agudas, traumas dentários e outras emergências odontológicas que não podem esperar até o início da semana.

Além de proporcionar alívio imediato e tratamento adequado aos pacientes, a medida ajudará a reduzir a sobrecarga de outros setores da UPA, otimizando os recursos disponíveis e qualificando o atendimento prestado à população.

“Além do impacto direto na qualidade de vida da população, a iniciativa favorece a descentralização do atendimento e a melhor utilização dos recursos existentes. A expectativa é que, gradualmente, o horário de funcionamento possa ser ampliado, garantindo ainda mais acesso e cobertura à comunidade. Trata-se de um passo significativo rumo à oferta de uma assistência odontológica integral, contínua e humanizada”, destacou o diretor da Fasp, Dr. Wilson Moraes.

Com a implantação do serviço, Paranaguá avança na construção de uma rede de saúde mais acessível, eficiente e voltada às reais necessidades da população.

O serviço será lançado oficialmente na Unidade de Pronto Atendimento neste sábado (26) às 16h.

Importante lembrar que os serviços odontológicos continuarão sendo prestados de segunda a sexta-feira na Unidade Básica de Saúde.