Paranaguá Motos movimenta turismo e fortalece comércio da cidade

Evento impulsiona a economia, valoriza artistas locais, amplia oportunidades para ambulantes e reafirma Paranaguá como um dos principais destinos do motociclismo no Sul do Brasil

Fotos: Wilson Leandro / PMP

Paranaguá vive um fim de semana de intensa movimentação econômica, turística e cultural. A 21ª edição do Paranaguá Motos reúne milhares de motociclistas de diversas regiões do Brasil e de outros países, lota hotéis da cidade e do litoral, movimenta bares, restaurantes, o comércio e gera renda para dezenas de famílias que encontraram no evento uma oportunidade de ampliar os ganhos.

A abertura oficial aconteceu na noite de sexta-feira (31), na Praça de Eventos, reunindo autoridades, organizadores, moradores e visitantes. Realizado pelo Moto Clube Robalos Rebeldes, em parceria com a Prefeitura de Paranaguá, o evento consolida-se como uma das maiores celebrações do motociclismo da região Sul.

Ao abrir oficialmente a festa, o prefeito Adriano Ramos, acompanhado da primeira-dama Patrícia Bamvakiades Ramos, destacou a importância da parceria construída ao longo dos anos para fortalecer um evento que beneficia toda a cidade.

“Quero fazer um agradecimento público à diretoria e aos membros do Robalos Rebeldes por acreditarem que, juntos, podemos realizar um grande evento. Este é um agradecimento em nome de Paranaguá e de todos os comerciantes que recebem os motociclistas de todo o país. Aproveitem esses dias em família. Teremos show nacional, mas também muita música dos nossos artistas locais, porque valorizar quem é da nossa terra sempre será uma prioridade”, disse o prefeito.

Adriano Ramos agradeceu Robalos Rebeldes em nome de Paranaguá

A valorização da cultura regional é uma das marcas desta edição. Além das atrações nacionais, a programação abriu espaço para músicos da cidade, fortalecendo o cenário artístico local e oferecendo ao público uma agenda diversificada durante todo o evento.

Economia aquecida e expectativa de vendas

Entre quem mais comemora o movimento estão os ambulantes. Para muitos, o Paranaguá Motos representa uma das principais oportunidades de faturamento do ano.

As comerciantes Rosana do Rocio Louro e Eliane Cristina Viegas, que participam pela primeira vez, chegaram preparadas para atender o público. “A expectativa é muito grande. Todo mundo comentou que o evento dos motociclistas é muito movimentado e nós nos preparamos para isso. Esperamos vender tudo até o fim da festa.”

Quem também aposta no sucesso da programação é a ambulante Carol Silvina Lira. “A gente espera o ano todo por essa festa. A expectativa é ótima porque vem muito turista. É uma renda que ajuda bastante a família”, destacou.

O reflexo econômico vai além da Praça de Eventos. Hotéis registram alta ocupação, restaurantes ampliam o atendimento e comerciantes observam aumento significativo no fluxo de clientes, fortalecendo diversos segmentos da economia local.

Trabalho integrado garante estrutura e segurança

O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto (Juca), ressaltou que a realização de um evento dessa dimensão é resultado do planejamento e da integração entre as secretarias municipais.

“São 38 dias de comemorações e chegamos à reta final com um trabalho que priorizou a segurança da população. Fizemos mudanças importantes, que exigiram muito esforço, mas a população percebeu que elas trouxeram mais organização e segurança. Agora encerramos essa programação com um evento que atrai milhares de pessoas e movimenta fortemente as vendas”, disse o secretário.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Abastecimento, Márcio Vega, destacou que o impacto positivo alcança praticamente toda a economia da cidade. “Essa festa movimenta a rede hoteleira, a gastronomia, os comerciantes, os ambulantes e valoriza os empresários locais. Para que tudo aconteça, existe um grande trabalho integrado entre diversas secretarias, envolvendo turismo, urbanismo, saúde, segurança, serviços urbanos e as demais. Quem ganha é Paranaguá, quem ganha é o nosso povo”, afirma Vega.

Shows marcam o evento

Cidade conquista visitantes de diferentes estados

A estrutura organizada e a receptividade dos parnanguaras também chamaram a atenção dos visitantes. Vindos de Palhoça (SC), Odinei de Marilida Rosa e sua esposa participaram pela primeira vez do Paranaguá Motos. “A impressão foi muito boa. A cidade é muito bonita e bastante receptiva.”

De Porto Alegre (RS), o motociclista Juliano Paiva elogiou a organização logo na chegada. “Cheguei agora e a primeira impressão foi excelente. Está tudo muito organizado e bem bonito.”

Quem também estreou no evento foi uma motociclista de Criciúma (SC), Leidiane Silva, que percorreu sozinha centenas de quilômetros para conhecer Paranaguá. “Achei a cidade muito bonita. É diferente da nossa, tem uma paisagem muito bonita e estou gostando bastante.”

Tradição que atravessa gerações

Morador de Paranaguá, Herondy Santos de Oliveira acompanha o Paranaguá Motos desde a primeira edição e acredita que a festa fica cada ano mais forte. “Participo desde o primeiro Paranaguá Motos. É um evento que faz parte da história da cidade”

O Paranaguá Motos vai além do entretenimento. O evento movimenta a economia, gera oportunidades para comerciantes e ambulantes, valoriza o turismo e consolida Paranaguá como referência na realização de grandes eventos.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins