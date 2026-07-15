Paranaguá promove capacitação para fortalecer atendimento às mulheres em situação de violência

Formação reunirá profissionais da saúde e da assistência social para qualificar os encaminhamentos e o atendimento humanizado por meio da Casa da Mulher Parnanguara

Foto: Moyses Zanardo / PMP

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir), realizará no dia 21 de julho, a formação “Os Caminhos para o Atendimento Humanizado às Mulheres em Situação de Violência”, voltada aos profissionais da saúde e da assistência social do município. A iniciativa será promovida pela Casa da Mulher Parnanguara e pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM).

A capacitação faz parte das ações de fortalecimento da Rede de Proteção às Mulheres e tem como objetivo qualificar os servidores para o acolhimento e os encaminhamentos adequados às mulheres em situação de violência, fortalecendo a atuação integrada entre os serviços públicos.

Durante a formação serão abordados temas como os diferentes tipos de violência contra as mulheres, os marcos legais de proteção, os fluxos de atendimento e encaminhamento, o papel dos serviços da rede de proteção e estratégias para evitar a revitimização, garantindo um atendimento mais humanizado, ético e eficiente.

Para a secretária municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial, Carolina Miranda, investir na capacitação permanente dos servidores é essencial para fortalecer a rede de atendimento.

“Quando os profissionais conhecem os fluxos, compreendem seu papel e atuam de forma integrada, conseguimos oferecer um atendimento mais acolhedor, seguro e eficiente às mulheres em situação de violência. Essa formação reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção, o respeito e a garantia dos direitos das mulheres”, destacou a secretária.

A formação será realizada em dois períodos, atendendo diferentes áreas da administração municipal:

21 de julho (terça-feira)

8h30 – Formação para profissionais da Saúde; 13h30 – Formação para profissionais da Assistência Social. Os encontros acontecerão na Casa da Mulher Parnanguara: Avenida Ford, n.º 177, bairro Emboguaçu, ao lado da Escola Municipal Berta Rodrigues.

A ação reafirma o compromisso da Prefeitura de Paranaguá em fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres, promovendo a qualificação contínua dos profissionais que atuam na rede de proteção e garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e qualificado.

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick