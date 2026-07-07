Paranaguá realiza formação de educadores com experiência de rede pública de ensino considerada a melhor do Brasil

Publicidade

Palestra com ex-secretário de Educação de Sobral (CE) reúne professores e gestores escolares para compartilhar estratégias que elevaram o município cearense aos melhores índices educacionais do país

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A Prefeitura de Paranaguá deu mais um passo no fortalecimento da educação municipal ao promover uma formação para diretores, coordenadores pedagógicos e professores da rede de ensino com Herbert Lima, ex-secretário de Educação de Sobral (CE).

Reconhecido nacionalmente pelos resultados alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), município cearense tornou-se referência em alfabetização e qualidade do ensino público.

Realizado no auditório do Isulpar, o encontro começou na manhã de segunda-feira, dia 6, e se estendeu até por volta das 14 horas. A iniciativa faz parte da política de formação continuada desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, que busca aperfeiçoar as práticas pedagógicas, fortalecer a gestão escolar e ampliar as oportunidades de aprendizagem para os estudantes.

O evento também reuniu representantes dos demais municípios do Litoral do Paraná, convidados para acompanhar a troca de experiências.

Durante a palestra, Herbert Lima apresentou as estratégias que contribuíram para transformar Sobral em referência nacional na educação pública, destacando o investimento permanente na formação dos professores, o acompanhamento pedagógico, a valorização dos profissionais e o compromisso com a alfabetização das crianças.

“Nós viemos compartilhar a experiência de Sobral, especialmente o trabalho voltado à alfabetização, à formação continuada dos professores e ao fortalecimento da gestão escolar. Paranaguá demonstra potencial e já realiza um trabalho consistente. A troca de experiências contribui para fortalecer ainda mais esse processo”, afirmou.

Ex-secretário Herbert Lima

O palestrante também ressaltou que os desafios enfrentados pelos educadores fazem parte da realidade de todo o País e reforçou que planejamento, qualificação e metodologias bem estruturadas são fundamentais para garantir melhores resultados em sala de aula.

Para o secretário municipal de Educação, trazer uma das principais referências nacionais para dialogar com os profissionais da rede representa um investimento direto na qualidade do ensino oferecido às crianças de Paranaguá.

“Convidamos Herbert Lima para compartilhar experiências que produziram resultados concretos em Sobral. Nosso objetivo é conhecer essas boas práticas, adaptá-las à realidade do município e fortalecer o aprendizado dos nossos estudantes”, afirma.

Segundo o secretário, a formação integra um processo permanente de aperfeiçoamento da rede municipal. O planejamento considera o acompanhamento dos indicadores educacionais e a construção de políticas públicas voltadas à melhoria contínua da aprendizagem.

A diretora da Escola Municipal Randolfo Arzua, Cristiane Aguiar, destacou que um dos momentos mais marcantes da palestra foi a abordagem sobre a relação entre neurociência, emoções e aprendizagem. Segundo ela, a reflexão mostrou como o acolhimento, a motivação e o reconhecimento dos estudantes podem tornar o ambiente escolar mais favorável ao desenvolvimento das crianças.

“Quando acolhemos, elogiamos e motivamos os alunos, tudo se torna mais leve. Isso faz diferença no processo de aprendizagem. Também considero fundamental o investimento contínuo na formação dos professores e em materiais didáticos de qualidade, porque são ferramentas que fortalecem o trabalho em sala de aula e estimulam os estudantes a aprender”, afirmou Cristiane Aguiar.