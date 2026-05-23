Paranaguá recebe viaturas, embarcações e armamentos para ampliar combate à criminalidade

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Investimento do Governo do Paraná fortalece atuação da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros no litoral; Prefeitura destaca integração com a Guarda Civil Municipal e novos investimentos em tecnologia e efetivo

Fotos: Silvia Costa

A cidade de Paranaguá recebeu, na quinta-feira (21), um importante reforço para a segurança pública com a entrega de viaturas, motocicletas, embarcações, armamentos e equipamentos destinados às forças policiais e de resgate.

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A solenidade aconteceu na Praça de Eventos e reuniu autoridades municipais e estaduais, incluindo o prefeito Adriano Ramos e representantes das corporações de segurança. O investimento integra o pacote estadual de aproximadamente R$ 338 milhões voltado à modernização das forças policiais e de atendimento emergencial em todo o Paraná.

O prefeito Adriano Ramos participou do evento acompanhado de secretários municipais e destacou que o fortalecimento da infraestrutura do Litoral exige investimentos proporcionais em segurança pública. “Quando você investe muito em infraestrutura, como estamos vendo no Litoral, naturalmente há aumento na circulação de pessoas. Por isso, investimentos em segurança são fundamentais. Ver novas viaturas, armamentos e equipamentos chegando para as forças policiais nos dá a garantia de uma cidade mais segura”, afirmou o prefeito.

Prefeitura amplia investimentos na Guarda Civil Municipal

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Durante o evento, o prefeito Adriano Ramos lembrou que a administração municipal também vem fortalecendo a Guarda Civil Municipal com novas viaturas, armamentos e tecnologia.

“Entregamos 22 novos veículos, investimos na Muralha Digital, armamentos, uniformes e realizamos o pagamento de direitos atrasados dos guardas. Além disso, convocamos novos agentes do último concurso para reforçar a segurança nas ruas”, destacou.

Segundo o prefeito, a integração entre a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e demais forças é considerada estratégica para ampliar o combate à criminalidade.

“A nossa Muralha Digital está à disposição das forças policiais para contribuir com imagens e informações. Vamos continuar investindo para manter Paranaguá segura”, completou.

Representando a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o coronel Alessandro Galeski, comandante do 6.º Comando Regional da Polícia Militar, destacou a importância dos investimentos. “É um momento importante para Paranaguá. Os equipamentos entregues valorizam os profissionais da segurança pública e garantem melhores condições de trabalho para atender a população do Litoral”, afirmou.

Entre os equipamentos destinados ao Litoral estão embarcações para patrulhamento costeiro, novas viaturas e armamentos para atuação ostensiva.

Adriano Ramos: “Vamos continuar investindo para manter Paranaguá segura”

Patrulha Costeira recebe novas embarcações

Paranaguá recebeu três embarcações para reforçar a Patrulha Costeira da Polícia Militar, ampliando o monitoramento em ilhas e áreas marítimas.

“São embarcações potentes, destinadas ao patrulhamento das ilhas e do litoral. Também recebemos viaturas e armamentos que fortalecem diretamente o trabalho policial”, explicou o coronel Alessandro Galeski.

O coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria Estadual da Segurança Pública, coronel Mário Henrique do Carmo, destacou o volume de recursos destinados ao setor.

“Mais de R$ 331 milhões estão sendo aplicados exclusivamente na segurança pública do Paraná. O objetivo é fortalecer equipamentos e ampliar a capacitação dos policiais para atender melhor a população”, disse.

Guarda Municipal também recebe reforço

O secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega dos Santos, ressaltou o alinhamento entre município e Estado.

“Recentemente tivemos investimento de 22 viaturas para a Guarda Municipal. Agora o Governo do Estado reforça Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Isso demonstra valorização dos profissionais e compromisso com a segurança”, afirmou.

O subcomandante do 8º Batalhão de Bombeiro Militar, tenente-coronel Everton Soares de Oliveira, explicou que as novas embarcações serão fundamentais para o atendimento às comunidades das ilhas.“Recebemos embarcações modernas, equipadas para buscas noturnas e atendimentos em locais de difícil acesso. Isso torna o Corpo de Bombeiros mais preparado para atuar no litoral”, destacou.

O delegado-chefe da Polícia Civil de Paranaguá, Sérgio Luiz Alves, avaliou que os novos equipamentos ampliam a capacidade de investigação. “É um reforço importante para o trabalho investigativo e operacional. Paranaguá e o litoral vêm sendo reconhecidos pelo desempenho das equipes e recebem agora novos investimentos”, afirmou.

Entregas ampliam capacidade operacional

Ao todo foram entregues:

15 viaturas;

12 motocicletas;

10 embarcações;

armamentos e equipamentos de incapacitação neuromuscular;

viaturas dos modelos Duster, Trailblazer e Partner.

Prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense (último à direita), acompanhou entrega dos veículos e equipamentos

Os equipamentos serão utilizados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros, fortalecendo patrulhamento terrestre, operações costeiras, perícia e investigações.

A Polícia Militar recebeu viaturas, motocicletas e embarcações destinadas principalmente ao patrulhamento no litoral, beneficiando Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná e Morretes.

Já a Polícia Civil recebeu novas viaturas para reforçar investigações e suporte operacional nas cidades da região, enquanto a Polícia Científica ganhou veículo para ampliar a mobilidade das equipes periciais.

Participaram dessa solenidade os secretários municipais de Planejamento e Gestão, Vania Pessoa Rodrigues Foes, de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária, Leonice Lara Lacerda, Fazenda e Orçamento, Veronica Marodim Marques, de Expansão Industrial e Portuária, Augusto Pellegrini de Carvalho, de Segurança, Francisco Leudomar Nobrega dos Santos, de Educação e Ensino Integral, Thiago Casas do Nascimento, de Fiscalização das Concessões e Contratos, Isabele Gonçalves Figueira de Inclusão, Isabelle Cristina do Rosario Dias Meduna e de Trabalho e Inovação, Cleverson dos Santos Ferreira.