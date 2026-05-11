Paranaguá reúne especialistas e destaca soluções nas Caravanas da Inovação Portuária

Evento reuniu mais de 200 participantes que debateram soluções inovadoras com destaque para iniciativas da Portos do Paraná

Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A 7ª edição das Caravanas da Inovação Portuária, realizada em Paranaguá nos dias 5 e 6 de maio, reuniu um grande público para acompanhar painéis e debates sobre o futuro do setor. O evento é uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e tem como objetivo promover a cultura da inovação no setor marítimo.

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As Caravanas percorrem os principais centros portuários do país para apresentar e conhecer experiências bem-sucedidas e novas oportunidades para o segmento. “É um evento importante para ampliar as ações de inovação, algo que a Portos do Paraná investe e incentiva constantemente”, afirmou Vader Zuliani Braga, coordenador de Monitoramento e Qualidade e do Comitê de Inovação da Portos do Paraná.

Escolha do local pela inovação

Um dos fatores que levaram o MPor a escolher Paranaguá como sede desta edição são as iniciativas desenvolvidas pelo Comitê de Inovação (Cinov) da Portos do Paraná. Formado por profissionais de diferentes áreas da Autoridade Portuária, o grupo atua na identificação de desafios e na implementação de soluções voltadas à modernização e eficiência do setor.

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“Isso é fundamental para garantir multidisciplinaridade e maior capacidade de identificar problemas e propor soluções em cada área do setor portuário. É esse tipo de experiência que queremos promover e disseminar em todo o Brasil”, explicou Tetsu Koike, diretor de Políticas Setoriais, Planejamento e Inovação do MPor.

O primeiro dia da Caravana contou com um público restrito, formado majoritariamente por profissionais do MPor e da Antaq. Os participantes visitaram o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e as instalações da Portos do Paraná, incluindo o cais e as obras do Moegão. “Os participantes ficaram impressionados com a dimensão da obra e com as soluções implementadas no Moegão, que hoje é um destaque nacional”, ressaltou Vader.

Evento aberto ao público

Mais de 220 participantes — entre representantes da comunidade portuária, empresas de tecnologia, universidades e startups — estiveram presentes no auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar). A programação contou com cinco painéis temáticos, três apresentações de inovação e pitches de startups. “A Caravana é um ponto de partida para identificar oportunidades e impulsionar novas ações no setor”, destacou Koike.

Olha o Peixe

O projeto Olha o Peixe, voltado ao fortalecimento da pesca artesanal no litoral paranaense e ao incentivo ao consumo consciente do pescado, chamou a atenção dos participantes. A iniciativa é desenvolvida com apoio da Portos do Paraná e busca auxiliar as comunidades na comercialização do pescado, além de oferecer capacitação e suporte técnico aos pescadores, fortalecendo a cadeia produtiva local.

As discussões também abordaram modelos de governança e oportunidades dentro do ecossistema de inovação no Paraná, além dos desafios do mercado de seguros voltado ao setor portuário.

Outro tema em destaque foi a integração entre sustentabilidade, mudanças climáticas e operações mais inteligentes no ambiente portuário. Durante as apresentações, representantes da Portos do Paraná apresentaram o Sistema de Monitoramento de Tráfego Aquaviário e Dados Meteoceanográficos (SIMPORT).

O sistema opera 24 horas por dia e fornece dados hiperlocais sobre condições meteorológicas, climáticas e parâmetros oceanográficos, como correntes e marés. O SIMPORT foi desenvolvido a partir de um projeto estruturado pelo Cinov após a participação de seus integrantes em eventos especializados nas áreas de logística e inovação.