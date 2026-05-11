Paranaguá sedia encontro regional sobre políticas públicas voltadas às mulheres

Encontro debateu enfrentamento à violência, autonomia feminina e ampliação da rede de proteção nos municípios do Litoral

Fotos: Moyses Zanardo PMP

A Prefeitura de Paranaguá promoveu, na quinta-feira (7), um encontro regional sobre políticas públicas voltadas às mulheres. Além de lideranças municipais, participaram representantes do Governo do Estado, órgãos de controle, forças de segurança e lideranças

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O evento foi organizado pela Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial e aconteceu no auditório da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap). Teve como foco o fortalecimento da gestão pública voltada às mulheres, especialmente no enfrentamento à violência, na ampliação da rede de acolhimento e na construção de estratégias que garantam mais autonomia, segurança e oportunidades.

Ao longo da programação, foram debatidos os desafios enfrentados pelas mulheres no litoral, os avanços já alcançados pelos municípios e a correta aplicação dos recursos públicos destinados à área. O encontro também serviu como espaço de troca de experiências entre as cidades da região.

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A vice-prefeita Fabiana Parro destacou que a atual gestão vem trabalhando para transformar indicadores históricos que colocavam Paranaguá em posição preocupante em relação à segurança das mulheres.

“Herdamos da gestão anterior índices alarmantes, que mostravam Paranaguá como a pior cidade para uma mulher viver. Hoje, graças a um esforço contínuo, esse olhar para a segurança das nossas mulheres está mudando”, afirmou.

Fabiana ressaltou ainda os investimentos realizados pela administração municipal na estruturação da Guarda Civil Municipal e no fortalecimento da Patrulha Maria da Penha. “Uma das novas viaturas será destinada à Patrulha Maria da Penha, que já realiza um trabalho de excelência na cidade. Nosso papel enquanto gestão é investir cada vez mais em segurança, qualificar os guardas e garantir atendimento humanizado às mulheres que precisam de acolhimento em momentos difíceis”, completou.

A secretária municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial, Carolina de Miranda Evangelista Lourenço, enfatizou que Paranaguá vem consolidando uma política integrada de atendimento às mulheres, envolvendo diferentes áreas da administração pública.

“Estamos muito felizes em sermos o município anfitrião deste encontro regional. Hoje reunimos Governo do Estado, Tribunal de Contas, Secretaria de Segurança Pública e municípios do litoral para discutir políticas públicas, investimentos e estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher”, destacou.

Segundo a secretária, Paranaguá vem ampliando serviços e projetos voltados ao acolhimento, autonomia e proteção das mulheres, incluindo ações nas ilhas, incentivo ao empreendedorismo feminino, fortalecimento da segurança pública e a regulamentação do CRAM — Centro de Referência de Atendimento à Mulher.

“Quando investimos em segurança, em atendimento contínuo, em cursos de qualificação, em empreendedorismo e em serviços especializados, mostramos que existe um compromisso coletivo da gestão municipal com as mulheres parnanguaras”, afirmou Carolina.

Ela também destacou iniciativas desenvolvidas em parceria com outras secretarias, como a disponibilização do Implanon para mulheres atendidas pelos serviços municipais, além do fortalecimento da rede de proteção e acolhimento.

A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), Jacqueline Guimbala, ressaltou a importância da união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada.

“Quando instituições públicas, privadas e a sociedade civil trabalham juntas, nós já estamos avançando. As mulheres precisam desse olhar coletivo, principalmente aquelas que mais necessitam de apoio e oportunidades”, disse.

Jacqueline também chamou atenção para a necessidade de ampliar políticas públicas que garantam desenvolvimento profissional e independência financeira às mulheres.

Além da Prefeitura de Paranaguá e da ACIAP, participaram do encontro representantes da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI), Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Segurança Pública e demais instituições ligadas à defesa dos direitos das mulheres.

Durante a tarde, a programação teve continuidade com debates sobre os dados regionais de violência contra a mulher, estratégias da Patrulha Maria da Penha, acolhimento institucional, rede regionalizada de proteção e definição de pactuações entre os municípios do litoral.

O encontro reforçou o posicionamento de Paranaguá como referência regional na construção de políticas públicas voltadas às mulheres, consolidando ações integradas entre segurança, assistência social, saúde e desenvolvimento humano.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins