Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paranaguá vira cenário de livro de ficção climática

Redação

Publicidade

Escrito pela paranaense Ana Wolfe, Ao mar usa cenários reais da cidade em romance que explora o avanço das mudanças climáticas

Fotos: Divulgação

O que você faria se o nível do mar subisse 80 metros? Essa é a premissa do livro Ao mar, escrito pela paranaense Ana Wolfe, e lançado no fim de maio pela Editora Patuá. Na obra, a personagem central, Manoela, começa a sua jornada às margens do Rio Itiberê, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá.

Em Ao mar, a cidade é palco do colapso climático e acaba sucumbindo ao avanço das águas do mar.  Vagando entre a apatia e a ação, Manoela circula por locais conhecidos dos parnanguaras como a Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, a Biblioteca Municipal Leôncio Correia e o Porto.

É no Porto Dom Pedro II que a protagonista descobre a construção de ilhas artificiais, originalmente projetadas para abrigar os refugiados climáticos, e um dos panos de fundo do livro, que discute o conceito da vida em “cidades flutuantes” como uma das alternativas para o espaço urbano. “Paranaguá é uma cidade de grande importância para o estado e, por isso, decidi dar início à história da Manoela ali, em meio a uma parte da história do Paraná”, conta Ana Wolfe.

Sobre a autora

Ana Wolfe é natural de Santo Antônio da Platina (PR), onde iniciou a carreira de jornalista, atuando no jornal Tribuna do Vale. Hoje, além da escrita de ficção, ela se dedica ao Instituto Agir Ambiental, ong que ajudou a fundar em 2016, e onde atua em projetos nas áreas de comunicação, sustentabilidade e tecnologia.

Livro: Ao mar

Autora: Ana Wolfe

Editora: Patuá

Páginas: 128 páginas

Preço: R$ 60

Onde comprar: Disponível no site da Editora Patuá (https://www.editorapatua.com.br/ao-mar-romance-de-ana-wolfe/p) e pela Amazon.

Contatos

E-mail: anacarolinawolfe@gmail.com

Telefone/WhatsApp: (11) 97952-5056

Instagram: @anawolfe

Site: www.anawolfe.com.br

Redação
Leia também
Paranaguá

Paranaguá realiza formação de educadores com experiência de rede pública de ensino considerada a melhor do Brasil

Geral

Fan Fest de Paranaguá reúne torcida para Brasil x Noruega neste domingo (5)

Destaques

Paranaguá apresenta boas práticas em Seminário da Agenda 2030 do Tribunal de Contas

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá apresenta 40 ônibus que irão renovar mais de 80% da frota do transporte coletivo

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá realiza capacitação sobre proteção de dados e uso de imagem dos alunos das escolas municipais

Paranaguá

Plenária Municipal de Saúde fortalece participação popular e prepara Paranaguá para a Conferência Estadual