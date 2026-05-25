Patrulha Maria da Penha de Paranaguá realizou mais de 2,4 mil atendimentos em 2025

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Nos primeiros quatro meses de 2026 já foram contabilizados 868 atendimentos pelo serviço contínuo da Guarda Municipal

Fotos: Wilson Leandro

A Prefeitura de Paranaguá segue fortalecendo as ações de enfrentamento à violência doméstica através da Patrulha Maria da Penha. O serviço atua de forma contínua na proteção, orientação e acompanhamento de mulheres, garantindo atendimento humanizado em resposta efetiva às ocorrências.

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No início de maio, uma nova viatura destinada exclusivamente ao trabalho da Patrulha Maria da Penha foi entregue à Secretaria Municipal de Segurança para fortalecer o trabalho voltado contra a violência às mulheres.

O secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega, ressaltou a importância do trabalho realizado pela Patrulha no fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

“A Patrulha Maria da Penha representa um trabalho sério, humanizado e fundamental no combate à violência doméstica. Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais esse serviço, oferecendo segurança, acolhimento e dignidade às mulheres de Paranaguá”, afirmou o secretário.

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Número de atendimentos da Patrulha Maria da Penha

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, em 2025 foram registrados 2.416 atendimentos pela Patrulha Maria da Penha, contabilizando visitas preventivas, fiscalizações de medidas protetivas, renovações e solicitações de revogação de medidas, reconduções ao lar, encaminhamentos à Delegacia Cidadã, Instituto Médico Legal (IML) e Casa da Mulher, além de prisões e demais acompanhamentos realizados pela equipe.

Em 2026, até o momento, foram contabilizados 868 atendimentos, distribuídos entre janeiro (255), fevereiro (215), março (246) e abril (152), além de palestras, reuniões e participações em SIPATs.

“Trabalhamos diuturnamente para garantir proteção e acolhimento às mulheres. Muitas vezes, elas nem sabem que estão vivendo um ciclo de violência, por isso o nosso trabalho também é de orientação e conscientização”, destacou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Márcia Garcia.

As equipes atuam diariamente utilizando a viatura identificada com a tradicional logomarca rosa, o que facilita o reconhecimento da população e reforça a presença da Patrulha Maria da Penha nas comunidades.

Além das ações operacionais, a Patrulha desenvolve projetos educativos e preventivos. Entre eles está o “Maria da Penha Vai à Escola”, que será iniciado na região da Ilha dos Valadares, local que atualmente concentra o maior número de medidas protetivas no município. Outro importante projeto é o “Maria Vai às Ilhas”, que busca levar informação, acolhimento e orientação às mulheres das comunidades pesqueiras.

Prevenção e repressão à violência doméstica e familiar

A Patrulha Maria da Penha integra a política de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar. As equipes realizam visitas preventivas com base em boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar e Polícia Civil, além de denúncias anônimas recebidas por canais oficiais, como o Disque Denúncia 181 e o (41) 3721-1846 da Guarda Civil Municipal.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti/