PDT oficializa candidatura de Requião Filho ao Governo do Paraná

O nome do candidato(a) a vice-governador(a) e as coligações serão anunciados em 5 de agosto

O PDT Paraná confirmou, neste sábado (25), durante convenção estadual realizada na sede do partido, a candidatura do deputado estadual Requião Filho ao Governo do Paraná nas eleições de 2026.

A legenda também confirmou apoio à reeleição do presidente Lula e à candidatura da ex-ministra e deputada federal Gleisi Hoffmann ao Senado Federal, em alinhamento com a decisão aprovada pela direção nacional do PDT.

Ao falar sobre as prioridades do projeto que defenderá na eleição, Requião Filho reforçou seu foco no cuidado com as pessoas.

“Queremos retomar as empresas públicas que foram vendidas, deixando o Custo Paraná muito caro. Fazer investimentos de verdade na infraestrutura com planejamento, não obras perdidas pelo Paraná que não se comunicam. Queremos devolver a alegria para a sala de aula, reduzir impostos gerando emprego sempre. E, é lógico, ajudar o homem do campo, o pequeno e o médio agricultor”, reforçou.

O lançamento oficial das candidaturas do PDT Paraná acontecerá no próximo dia 5 de agosto, em Curitiba. Durante o evento, serão anunciados o candidato a vice-governador, as coligações e apresentadas as diretrizes do projeto político que será defendido pela legenda nas eleições de 2026.

A candidatura de Requião Filho ao governo já tem confirmados os apoios do PT, PV, PCdoB, Rede e PSol. Com a definição da candidatura de Gleisi, falta definir o outro nome para o Senado. A Federação Brasil da Esperança (PT-PV-PCdoB) já indicou o ex-deputado Dr Rosinha.