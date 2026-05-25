Pescadores e aquicultores do Litoral recebem assistência técnica da Itaipu

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Atividades realizadas em Pontal do Paraná e Guaraqueçaba reuniram comunidades tradicionais para discutir ações voltadas ao fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura familiar

Fotos: Priscila Nicareta/Itaipu Parquetec

Pescadores artesanais e aquicultores familiares participaram, nos dias 19 e 21 de maio, de duas edições do Encontro de Pescadores Artesanais e Aquicultores Familiares do Convênio Vida na Água, promovido pelo Itaipu Parquetec com investimentos da Itaipu Binacional. As atividades ocorreram em Pontal do Paraná e Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná.

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Os encontros reuniram lideranças comunitárias, associações e representantes de instituições parceiras para debater demandas do setor pesqueiro, apresentar avanços do convênio e promover oficinas e atividades de qualificação voltadas às comunidades tradicionais.

O Convênio Vida na Água desenvolve ações de assistência técnica, capacitação e fortalecimento da pesca artesanal e da aquicultura familiar no Paraná, com foco na geração de renda, preservação ambiental e valorização das comunidades pesqueiras.

A primeira edição foi realizada na terça-feira (19), na Associação do Banestado, em Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Já o segundo encontro aconteceu na quinta-feira (21), no Auditório do Sindicato Metalúrgico, em Guaraqueçaba.

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Segundo o gerente da Divisão de Reservatório da Itaipu Binacional, André Luiz Watanabe, as atividades contribuem para aproximar as instituições das necessidades das comunidades. “Os encontros representam uma oportunidade de levar conhecimento técnico e assistência especializada às comunidades, além de ampliar o diálogo com pescadores e aquicultores familiares”, afirmou.

A coordenadora do Convênio Vida na Água pelo Itaipu Parquetec, Milena Olivi, destacou que os encontros também apresentam oportunidades de acesso a recursos e suporte aos desafios enfrentados por pescadores e aquicultores familiares do Paraná. “Nosso objetivo é desenvolver ações conectadas à realidade dessas cadeias produtivas, valorizando os saberes tradicionais e fortalecendo a pesca artesanal e a aquicultura familiar por meio da informação e da capacitação”, disse.

A superintendente federal de Pesca e Aquicultura no Paraná, Fernanda Bueno, afirmou que os investimentos contribuem para fortalecer o setor no litoral paranaense. “A expansão das pesquisas e dos investimentos voltados aos pescadores representa um importante avanço para o fortalecimento da atividade”, ressaltou.

Representando a Colônia de Pescadores Z4, de Matinhos, Fabiola Teleginski destacou o sentimento de reconhecimento vivido pelas comunidades. “Hoje estamos sendo ouvidos e vendo acontecer iniciativas que jamais fizeram parte da história da pesca artesanal na nossa região”, afirmou.

O presidente da Associação dos Pescadores de Caieiras (Apac), de Guaratuba, Antônio Celso Duarte Filho, conhecido como Zeca, também ressaltou a importância do apoio às comunidades tradicionais. “Esse trabalho nos dá esperança de fortalecer e manter viva a cultura e a tradição pesqueira do nosso litoral”, disse.

Além das oficinas e palestras técnicas, a programação contou com momentos de integração e debates sobre os desafios do setor pesqueiro e aquícola.

As ações do Convênio Vida na Água seguem promovendo assistência técnica, capacitação e fortalecimento das comunidades pesqueiras do Paraná. Para saber mais sobre o projeto e suas iniciativas, acesse: https://campanha.itaipuparquetec.org.br/pescaeaquicultura/.