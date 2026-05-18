Pesquisa inédita vai mapear fluxo de ciclistas em Guaratuba

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Mapeamento e articulação com poder público pretende servir de apoio a políticas públicas de mobilidade, saúde e educação

Foto: Divulgação Cicloiguaçu

A Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu (Cicloiguaçu) iniciou na semana passada um levantamento inédito para medir o fluxo de ciclistas em Guaratuba. O objetivo é transformar a percepção de que a bicicleta é amplamente utilizada nas cidades do Litoral em dados técnicos capazes de orientar políticas públicas e investimentos em infraestrutura.

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O coordenador da Cicloiguaçu, Fernando Rosenbaum, informa que a pesquisa é realizada por voluntários e o monitoramento é uma fase inicial para basear decisões futuras. “A ideia é produzir dados que ajudem o município a reconhecer diretrizes que impactem positivamente o dia a dia dos seus habitantes, considerando a realidade de quem utiliza a bicicleta diariamente”, afirma.

O sistema de contagem foi desenvolvido por Guilherme Mendes, que explica o funcionamento: “Os contadores utilizam câmeras convencionais associadas a modelos de visão computacional. A programação reconhece ciclistas e identifica detalhes, também utilizará contadores manuais que geram dados sobre padrões de circulação, permitindo análises mais detalhadas”.

Além do levantamento técnico, o projeto envolve articulação institucional com o poder público local. A interlocução com a Prefeitura de Guaratuba foi conduzida por Bruno Munhoz. “A construção do projeto passa pelo diálogo com o território. A parceria com o município é fundamental para que os dados gerados tenham aplicação prática”, destaca.

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Após a coleta inicial, os dados serão sistematizados e poderão subsidiar ações em diferentes áreas, como mobilidade urbana, saúde e educação. A expectativa é que o estudo contribua para a melhoria das condições de circulação, segurança e reconhecimento da bicicleta como elemento central da vida urbana em cidades do Litoral.

Rota Caiçara de Cicloturismo

A pesquisa também integra uma estratégia mais ampla de desenvolvimento da mobilidade ativa no litoral paranaense. A Cicloiguaçu vem colaborando com a estruturação da Rota Caiçara de Cicloturismo, conectando municípios, fortalecendo economias locais e promovendo o uso da bicicleta como vetor de turismo sustentável.

Como desdobramento dessa atuação, a associação já articula a realização do Encontro Nacional da Cultura da Bicicleta, previsto para setembro de 2027, em Antonina. O evento deve reunir pesquisadores, gestores públicos, ciclistas e organizações de todo o país para o congresso da ciclomobilidade, cultura e desenvolvimento territorial.