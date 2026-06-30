Plenária Municipal de Saúde fortalece participação popular e prepara Paranaguá para a Conferência Estadual

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Encontro reuniu representantes de entidades, trabalhadores, gestores e usuários do SUS para debater propostas voltadas ao aprimoramento da saúde pública

Fotos: PMP

A participação social e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) foram os principais temas da Plenária Municipal de Saúde, realizada em Paranaguá como etapa preparatória para a 14ª Conferência Estadual de Saúde.

Promovido pela Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, o encontro reuniu representantes de entidades, trabalhadores, gestores e usuários do SUS para debater propostas voltadas ao aprimoramento da saúde pública e eleger os delegados que representarão o município na próxima etapa do processo conferencial.

Representando o secretário municipal de Saúde, Daniel Fangueiro, a Dra. Olivia Vilarinho destacou que a realização da plenária reafirma o compromisso da gestão com uma saúde pública construída de forma democrática, ouvindo a população e valorizando a participação social. “A participação popular é um dos pilares do Sistema Único de Saúde. É ouvindo quem utiliza os serviços e quem atua diariamente na rede que conseguimos identificar prioridades, aperfeiçoar programas e construir soluções que realmente atendam às necessidades da população.”

A médica ressaltou ainda, que, as propostas elaboradas durante a plenária servirão de base para as próximas etapas do processo conferencial e contribuirão para o fortalecimento das ações desenvolvidas no município. “Mais do que cumprir uma etapa preparatória para a Conferência Estadual de Saúde, este é um momento de diálogo, de construção coletiva e de fortalecimento do SUS. A gestão municipal acredita que a escuta da população é indispensável para promover uma saúde pública cada vez mais eficiente, humanizada e de qualidade para todos os parnanguaras”, afirma a médica.

Durante a programação, os participantes acompanharam a palestra magna do diretor da Fenafar e do Findfar-SC, coordenador do Movimento Nacional de Saúde pela Democracia – “+ SUS é + Brasil” e ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Ferreira dos Santos, que ressaltou o papel das plenárias e conferências como instrumentos essenciais para garantir a participação popular na formulação das políticas públicas.

Segundo Ronald, todo o processo das conferências de saúde é construído a partir da mobilização da sociedade e da escuta daqueles que vivenciam diariamente os desafios do sistema. “Esse processo se alimenta da mobilização popular e da capacidade de escutar principalmente usuários e trabalhadores. São eles que conhecem de perto as necessidades da população e ajudam a apontar os caminhos para fortalecer o SUS”, diz ele. Ronald também reforçou que o Sistema Único de Saúde é uma referência internacional por oferecer atendimento universal e gratuito à população. “Em muitos países, quem não pode pagar um plano de saúde fica completamente desamparado. O SUS é um modelo que coloca a vida das pessoas no centro das decisões e precisa ser constantemente defendido”, destaca.

O presidente da Plenária Municipal de Saúde, Nilson Hideki Nishida, explicou que o encontro teve como principal objetivo eleger os representantes dos usuários para a Conferência Estadual de Saúde e construir propostas que permanecerão registradas no Conselho Municipal de Saúde. “A plenária aconteceu de forma tranquila, com boa participação das entidades representativas. Como a Conferência Estadual foi adiada para o próximo ano, todas as propostas serão organizadas em relatórios e permanecerão sob responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde. Se houver necessidade, poderemos convocar novamente a comunidade, os trabalhadores da saúde e a gestão para atualizar ou reformular as propostas”, declara.

Nilson ressaltou que esses espaços são fundamentais para aproximar a população da gestão pública e permitir que as demandas dos moradores sejam debatidas e transformadas em ações concretas. “É a comunidade que traz as demandas dos munícipes para que possamos discutir junto à gestão aquilo que pode ser implantado ou aperfeiçoado. Muitos programas já existem nas esferas municipal, estadual e federal, mas precisam ser fortalecidos ou melhor organizados. É ouvindo a população que conseguimos construir uma saúde pública cada vez melhor para Paranaguá”.

Ao final da programação, os participantes elegeram os delegados e suplentes que representarão Paranaguá nas próximas etapas do processo conferencial e aprovaram as propostas elaboradas pelos grupos de trabalho.

Fonte: PMP / jornalista: Ceres Martins