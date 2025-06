Pokémon, uma história de sucesso mundial

No mundo do entretenimento, poucas franquias alcançaram a presença e o impacto de Pokémon. Lançada no Japão em 1996, a marca rapidamente foi além dos videogames, virando um fenômeno cultural. Ela marcou a infância de milhões e, de forma surpreendente, se mantém super relevante há décadas. A capacidade de Pokémon para se reinventar, que vimos em inovações como Pokémon Legends: Arceus, mostra bem a sua duradoura jornada. Já o jogo Pokémon™ Legends: Arceus (2022) representou uma mudança importante na experiência da franquia.

Esse RPG de ação levou os jogadores para um passado distante de Sinnoh (o que era chamado de Hisui na época). O foco estava em capturar criaturas em tempo real e explorar o ambiente. O jogo vendeu mais de 14,92 milhões de cópias, provando que o público tem muito interesse em novidades.

Mas Pokémon vai muito além de uma série de jogos. Ele é um enorme ecossistema de mídias, incluindo o anime popular, filmes de cinema, os jogos de cartas colecionáveis (o famoso TCG), uma linha gigante de merchandise e uma paixão que não acaba por colecionar, batalhar e interagir com essas criaturas fantásticas.

O começo de tudo: o Game Boy e a conexão social

A história começou com os lançamentos de Pokémon Red e Green (conhecidos como Blue aqui no Ocidente) para o Game Boy original. A ideia, de Satoshi Tajiri, era simples, mas brilhante: ter um RPG portátil onde se capturava, treinava e trocava monstrinhos – os “Pocket Monsters”. Um ponto fundamental para o sucesso foi a função de trocar Pokémon com amigos usando o cabo Link. Isso estimulou muito a interação social e criou comunidades ativas, bem antes da internet virar o que é hoje. Completar a Pokédex, então, virava uma experiência colaborativa, onde a ajuda entre os jogadores era essencial.

O sucesso inicial foi tremendo. Com uma jogabilidade viciante e o carisma imediato dos mais de 150 Pokémon originais, a “febre Pokémon” se espalhou rapidamente no Japão. Pouco tempo depois, ela já dominava o cenário global. A famosa frase “temos que pegar todos!” deixou de ser só um slogan; virou um verdadeiro mantra reconhecido por todo o mundo.

Pokémon muito além dos Jogos: a expansão do universo em outros produtos

A forma como Pokémon se consolidou como fenômeno cultural global reside, em grande parte, na sua notável capacidade de transitar com sucesso por diversas mídias, estabelecendo assim um império de entretenimento verdadeiramente singular.

O lançamento da série animada Pokémon the Series, em 1997, funcionou como um catalisador crucial para sua projeção mundial. A história de Ash Ketchum e seu inseparável parceiro, Pikachu, logo conquistou públicos de todas as idades e em todos os lugares. Foi exibida em mais de 169 países e não apenas introduziu o universo Pokémon a milhões de novos fãs, mas também elevou Pikachu a um status de ícone global, competindo em reconhecimento com figuras como o próprio Mario (do jogo Super Mario Bros).

No cinema, desde o lançamento do primeiro longa-metragem, Pokémon: O Filme – Mewtwo Contra-Ataca (1998, no Japão), a franquia já produziu mais de 20 animações. Essas obras cinematográficas aprofundam lendas e Pokémon Míticos, enriquecendo o universo fascinante da série. O sucesso mais recente, Pokémon: Detetive Pikachu (2019), um filme live-action que apresentou visuais fotorrealistas, demonstrou a capacidade da franquia de inovar e atrair um público ainda mais vasto, arrecadando mais de 433 milhões de dólares globalmente.

O jogo de cartas colecionáveis de Pokémon, o célebre Pokémon TCG, está entre os maiores êxitos de sua categoria, com bilhões de cartas vendidas em todo o mundo. Para muitos fãs, o TCG se tornou uma paixão tão significativa quanto os videogames, impulsionando torneios globais altamente competitivos e um mercado de colecionáveis extremamente ativo. Não é incomum, inclusive, que cartas raras atinjam valores bastante altos.

Em relação ao merchandise, de brinquedos a vestuário, passando por materiais escolares e uma enorme variedade de produtos alimentícios, a presença de Pokémon é notavelmente onipresente. Parcerias estratégicas estabelecidas com grandes marcas reforçam a constante presença da franquia no cotidiano das pessoas, gerando anualmente bilhões em receita.

No segmento dos jogos, os títulos principais da série já registraram vendas de centenas de milhões de cópias mundialmente. A cada novo lançamento, a força de vendas da franquia se mostra imbatível no setor. Pokémon Scarlet e Violet (2022), por exemplo, venderam mais de 10 milhões de cópias apenas nos seus três primeiros dias no mercado, um feito que demonstra o contínuo e forte apelo da série junto ao público. Parece que todos adoram os monstrinhos.

Pokémon GO: um sucesso que mudou o mobile

Lançado em 2016 pela Niantic, Pokémon GO foi um marco. Esse jogo de realidade aumentada (AR) levou a experiência de “caçar Pokémon” para o mundo real. Ele incentivou as pessoas a explorarem suas cidades procurando os monstrinhos, se exercitarem e interagirem socialmente de um jeito novo. Com mais de 1 bilhão de downloads e receita que passa dos 8 bilhões de dólares, Pokémon GO não só apresentou a franquia a novo público, mas também reacendeu a paixão de quem já era fã. Isso é um exemplo de como a tecnologia pode transformar e melhorar uma marca já famosa.

Pokémon, a saga em evolução constante

Pokémon continua sendo uma força cultural muito grande e um marco gigante no entretenimento global. Sua capacidade de se adaptar, inovar e mudar entre as mídias faz com que o interesse pelas suas criaturas de bolso continue crescendo, alcançando públicos cada vez mais variados. Seja nos jogos de console, nos próximos filmes, nas trocas de cartas, nas caminhadas com Pokémon GO ou na série animada que traz tanta nostalgia, Pokémon é a prova viva do poder duradouro da imaginação, da aventura e da conexão humana que ele gera. O fenômeno não parece diminuir; pelo contrário, o futuro promete, com certeza, ainda mais descobertas, inovações e emoções para treinadores de todas as idades no mundo todo. É uma franquia que se reinventa o tempo todo e, por isso, se mantém sempre jovem e importante no coração de seus milhões de fãs dedicados.