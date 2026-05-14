Polícia Civil prende três suspeitos de homicídios registrados em Matinhos

Os crimes foram registrados entre setembro de 2025 e abril de 2026 e não têm relação entre si

Foto: Fabiano Teixeira/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas nas primeiras horas desta quinta-feira (14), em Curitiba e Matinhos. Elas são suspeitas de envolvimento em três homicídios registrados no Litoral do Estado e praticados com o uso de armas de fogo.

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Os crimes foram registrados entre setembro de 2025 e abril de 2026. A PCPR apurou que os casos não têm relação entre si.

O primeiro deles ocorreu em 3 de setembro, no bairro Mangue Seco, em Matinhos. Na ocasião, Luiz da Silva Mesquita foi alvejado por múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, após ter sido perseguido por dois indivíduos que se deslocavam em uma motocicleta,

O segundo inquérito trata do fato ocorrido na noite de 24 de março de 2026 na região do bairro Sertãozinho. No local, Cleiton Ferreira dos Santos encontrava-se em óbito, apresentando múltiplas perfurações decorrentes de disparos de arma de fogo.

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Durante a investigação, constatou-se que a motivação do crime estaria ligada a um desentendimento ocorrido entre um dos suspeitos do homicídio e a vítima poucos dias antes, que resultou em tentativa de homicídio contra um parente do investigado. “Como forma de retaliação, o suspeito, acompanhado de coautor ainda não identificado, teria ingressado no domicílio da vítima e desferido os disparos”, explica o delegado da PCPR Ésio Alencar Filho.

Ao longo da apuração, a PCPR identificou o mandante do crime, um dos executores e o indivíduo que serviu de suporte para a prática, ocultando as armas utilizadas.

O último inquérito trata do homicídio registrado em 4 de abril, cuja vítima foi identificada como sendo Roberto Carlos da Silva, que foi encontrado no interior de sua residência. Próximo a seu corpo, a perícia técnica recolheu estojos de munição deflagrada.

Foto: Fabiano Teixeira/PCPR

“Encontramos indícios de que a motivação seja uma disputa patrimonial entre a vítima e os envolvidos, que seriam sua ex-companheira e o irmão desta. Os mandados possuem como intuito a apreensão de elementos informativos que possam colaborar com o deslinde do caso”, pontua o delegado.

Durante a operação desta manhã, além dos mandados de prisão, os policiais cumpriram ordens de busca que resultaram na apreensão de cinco celulares. Os aparelhos serão periciados a fim de subsidiar a continuidade das investigações.

Os três presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.