Polícia Federal apreende propaganda eleitoral em supermercados de Eduardo Dalmora, diz jornal

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos supermercados Maresia e Super Mar, em Matinhos, para apreender propaganda eleitoral ilegal: santinhos, panfletos e jornais.

A operação foi determinada pelo juiz Andrei José de Campos, da 194ª Zona Eleitoral, e atendeu denúncia contra o candidato a prefeito e dono dos supermercados Eduardo Dalmora (PL).

Pela legislação eleitoral, é proibida a propaganda eleitoral em estabelecimentos comerciais e outros bens de uso comum. A notícia foi divulgada primeiramente no jornal JB Litoral.

A ação foi motivada por uma representação da coligação “A Liberdade Continua com Amor e Progresso”, que incluía vídeos. Na decisão, o juiz Andrei José de Campos explica que “os vídeos que instruem a inicial constituem indícios suficientes a indicar que material gráfico de campanha de candidatos da Coligação representada está sendo distribuído nos caixas de supermercado”.

“A distribuição de santinhos em bem de uso comum tem natureza de infração eleitoral instantânea, ou seja, de consumação imediata, de modo que não é possível, na hipótese em tela, a regularização da publicidade ou a restauração do bem previstas no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504 /1994”, informa o magistrado.

“A determinação de entrega do material gráfico em Cartório também não é a melhor opção para se fazer cessar o ilícito, pois poderia o Representado apresentar qualquer material em Cartório, não aquele que está sendo especificamente distribuído no estabelecimento comercial.

Sendo assim, havendo indícios de propaganda irregular em bem de uso comum, tendo a parte autora indicado o endereço, entendo por bem determinar a expedição de mandado de busca e apreensão para que o material gráfico lá exposto seja recolhido, lavrando-se certidão sobre o local em que o material estava e se estava acessível ao público como faz crer os vídeos contidos na inicial, sob pena de transformação do ponto comercial em verdadeiro comitê eleitoral.

Dito isso, defiro parcialmente a liminar, para o fim de:

a) determinar a busca e apreensão de materiais gráficos de propaganda eleitoral que estejam no interior do estabelecimento comercial situado na Rua da Fonte, 159 – Centro, Matinhos/PR, devendo ser certificado em qual local o material estava armazenado, bem como se seu acesso e distribuição era público e livre aos consumidores; (O endereço é do Supermercado Maresia. outras ordem judicial cita o endereço do Super Mar: Av. Paranaguá, 1037 – balneário Flamingo)

b) determinar que a Coligação representada cesse a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral no mencionado estabelecimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De acordo com o JB, “no cumprimento dos mandados, a Polícia Federal recolheu materiais eleitorais e certificou que os itens estavam disponíveis ao público, confirmando a violação. A coligação de Dalmora foi citada para apresentar defesa em dois dias. Após o prazo, o Ministério Público Eleitoral (MPE) terá um dia para emitir seu parecer, antes da sentença final”.

Decisão: Superior Tribunal Eleitoral – PJE – Fonte da notícia: JB Litoral