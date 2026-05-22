Polícias no Litoral recebem novas viaturas, motocicletas e lanchas

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Ao todo, Estado entregou 15 viaturas, 12 motocicletas e 10 embarcações para atender as sete cidades do Litoral

Fotos: Ricardo Almeida/SESP

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), entregou nesta quinta-feira (21) novas viaturas, motocicletas e embarcações para fortalecer a atuação das forças de segurança em Paranaguá e demais municípios do Litoral.

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De acordo com o Governo, “a iniciativa integra o maior pacote de modernização já realizado na segurança pública do Estado, com investimento de R$ 338 milhões em veículos, embarcações, armamentos e equipamentos especializados”.

Ao todo, foram entregues 15 viaturas , 12 motocicletas e 10 embarcações, ampliando a capacidade operacional das corporações, reforçando o patrulhamento ostensivo terrestre e costeiro e melhorando a mobilidade das equipes na região litorânea.

Os veículos dos modelos Duster, Trailblazer e Partner passam a integrar as frotas da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Científica do Paraná (PCIPR), fortalecendo atividades de patrulhamento, investigação, perícia e operações especializadas.

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Representando a Sesp no evento, o coronel da PMPR Mário Henrique do Carmo destacou que os novos equipamentos reforçam a capacidade de resposta das forças de segurança no Litoral paranaense. “Essas entregas ampliam a mobilidade das equipes, fortalecem o patrulhamento terrestre e costeiro e garantem mais estrutura para que os profissionais possam atuar com eficiência e agilidade no atendimento à população”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) recebeu sete embarcações para ampliar a capacidade de resposta em salvamentos e operações aquáticas no Litoral. Foram entregues quatro botes infláveis, duas lanchas e um barco de alumínio, utilizados em atendimentos em áreas costeiras, rios, baías e situações de resgate.

O subcomandante do 8º Batalhão de Bombeiro Militar, tenente-coronel Everton Soares de Oliveira, destacou que as novas embarcações vão reforçar o atendimento às comunidades insulares e ampliar a capacidade de resposta das equipes em ocorrências aquáticas e situações de alagamento no Litoral. “Temos uma região extensa, com dezenas de ilhas e áreas que dependem diretamente do acesso por embarcação. As novas lanchas, equipadas com dois motores, permitem deslocamentos mais rápidos e seguros, reduzindo o tempo de resposta em resgates, atendimentos pré-hospitalares e buscas, inclusive no período noturno”, afirmou.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, ressaltou o trabalho realizado pela segurança pública. “Quero agradecer a todos vocês que trabalham na segurança pública, em conjunto com a nossa Guarda Municipal, porque vocês realmente fazem a diferença. E quando vemos todo o investimento que está sendo feito pelo governador Ratinho Jr no nosso litoral, ficamos muito felizes”, agradeceu Ramos. O prefeito de Guaratuba, Maurício Lense, também acompanhou a entrega dos veículos e armamentos.

Prefeitos Mauricio Lense e Adriano Ramos acompanharam entrega

VIATURAS – Do total de entregas, a Polícia Militar recebeu 22 veículos e embarcações destinados à Patrulha Costeira de Paranaguá, sete viaturas Duster, 12 motocicletas e três embarcações para operações marítimas e costeiras.

As viaturas e motocicletas da PMPR foram distribuídas entre Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Morretes, reforçando ações de patrulhamento preventivo, policiamento ostensivo e deslocamento tático em toda a região.

A Polícia Civil recebeu sete viaturas, entre modelos Trailblazer e Duster, destinadas ao fortalecimento das atividades de investigação e suporte operacional das unidades de Paranaguá, Guaratuba, Matinhos e Morretes.

A Polícia Científica recebeu uma viatura Partner para reforçar a estrutura pericial e ampliar a mobilidade das equipes técnico-científicas em Paranaguá.

MODERNIZAÇÃO – O pacote de investimentos do Governo do Estado contempla a aquisição de 1.245 viaturas, 29 embarcações e 3,2 mil armamentos, além de equipamentos de informática, sistemas de comunicação, tecnologia forense e materiais especializados para as forças de segurança pública do Paraná.

Os investimentos fazem parte da estratégia de modernização das forças de segurança do Estado e ampliam a capacidade de atendimento à população em todas as regiões do Paraná.

PRESENÇAS – Estiveram no evento o comandante da Guarda Civil Municipal de Paranaguá, Anderson Leonardo; o secretário de Segurança Municipal de Paranaguá, Francisco Nóbrega dos Santos; o vereador de Paranaguá Edilson Caetano, (representando a Câmara Municipal); o chefe da Polícia Federal em Paranaguá, Jean Pierre; o comandante do 1º CRBM, coronel Leandro Zotelli de Mattos; o comandante do 6º CRBM, coronel Alessandro Galeski; o delegado da 1ª SDP, Sérgio Alves; o chefe regional da Polícia Científica Fabiano Schmidt; o gestor da Cadeia Pública da Paranaguá, Rodrigo Costa; além de representantes dos Consegs do litoral, do Senac, do Sesc, do Sindicato dos Estivadores e da Sociedade dos Amigos da Marinha.