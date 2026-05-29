Pontal do Paraná alinha transição temporária das bancas de pescados devido às obras na orla

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Comerciantes serão realocados para contêineres à beira-mar durante as intervenções; entrega das estruturas definitivas está prevista para dezembro de 2026

Rudão: “Garantir que os pescadores continuem exercendo suas atividades durante as intervenções” | Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná participou, nesta quinta-feira (28), de uma reunião com representantes do Instituto Água e Terra (IAT), do Consórcio Orla de Pontal e pescadores do município para tratar das próximas etapas das obras de requalificação da orla e da transição das bancas de comercialização de pescados.

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O encontro foi realizado no canteiro de obras do Consórcio Orla, em Praia de Leste, reunindo representantes do poder público, equipes técnicas e trabalhadores da pesca para apresentar o cronograma de execução das futuras bancas definitivas e esclarecer a necessidade da realocação temporária das estruturas atuais durante o andamento das intervenções.

Estrutura provisória e cronograma

Contêineres serão usados provisoriamente

Como solução temporária, serão instalados contêineres à beira-mar para abrigar os pescadores. O objetivo da medida é permitir a continuidade da comercialização e a manutenção da atividade econômica dos trabalhadores durante o período de intervenções.

A previsão oficial do planejamento é que as bancas definitivas — que serão padronizadas para o atendimento a consumidores e turistas — sejam concluídas e entregues em dezembro de 2026.

O prefeito Rudão Gimenes destacou a condução do processo junto à categoria: “Apresentamos o cronograma da obra para que todos possam compreender a importância dessa transição temporária. Nosso objetivo é garantir que os pescadores continuem exercendo suas atividades durante as intervenções e que, ao final, recebam uma estrutura moderna, organizada e adequada para atender moradores e turistas com mais qualidade”, afirmou.

Projeto: IAT

Participantes da reunião

O encontro contou com a presença de autoridades estaduais, municipais e do setor técnico, incluindo: Pelo IAT: o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, José Luiz Scroccaro; e o chefe do Escritório Regional do Litoral (ERLIT), Altamir Juliano Hacke, acompanhados de suas equipes técnicas.

Pela Prefeitura de Pontal do Paraná: os secretários Heitor Gonçalves Kayamori (Planejamento Urbano e Infraestrutura), Vitor Santana (Obras e Serviços Públicos) e Jackson Cesar Bassfeld (Meio Ambiente, Agricultura e Pesca); além da coordenadora municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Flávia Deable, e servidores.

Outras entidades: representantes do Consórcio Orla de Pontal; o professor de Engenharia de Aquicultura da UFPR, Ubiratã de Assis Teixeira da Silva; e pescadores do município.

A medida integra o conjunto de ações para a requalificação da infraestrutura urbana e turística da orla municipal, mantendo as atividades ligadas à pesca artesanal.