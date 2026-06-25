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Pontal do Paraná inicia planejamento para enfrentar impactos do El Niño

Redação

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Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Simepar se reúnem para definir ações preventivas diante da previsão de aumento das chuvas

Fotos: Clóvis Santos PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná reuniu representantes da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Simepar e secretarias municipais para discutir os impactos previstos do fenômeno El Niño e organizar um plano de enfrentamento voltado aos meses de maior incidência de chuvas no litoral paranaense. A reunião contou ainda com a presença do subtenente Sami Martins Cardoso, da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Durante o encontro, foram apresentados dados climáticos que apontam para o aumento do volume de chuvas entre a primavera e o início do verão, acima das médias dos últimos anos. A reunião teve como objetivo alinhar estratégias entre os diversos setores da administração municipal, estabelecendo responsabilidades e ações para minimizar os efeitos de possíveis alagamentos, enchentes e outros eventos associados às condições climáticas previstas para os próximos meses.

Segundo o prefeito Rudão Gimenes, a iniciativa busca garantir que todas as áreas da administração estejam preparadas para atuar de forma coordenada. O gestor destacou que a experiência registrada nos anos de 2023 e 2024 serve como referência para o planejamento atual, especialmente em regiões que historicamente apresentam maior vulnerabilidade durante períodos de chuvas intensas.

Entre as ações previstas estão o mapeamento de áreas suscetíveis a alagamentos, a identificação de moradores em situação de vulnerabilidade, a definição prévia de locais para abrigamento temporário e a elaboração de protocolos de atendimento envolvendo as secretarias de Obras, Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública.

O coordenador da Defesa Civil do Litoral do Paraná, capitão Budernik, explicou que o fenômeno El Niño já está confirmado e que os modelos climáticos indicam aumento das precipitações na região Sul do país. Segundo ele, o trabalho antecipado permite que os municípios organizem suas estruturas internas e definam medidas práticas para enfrentar possíveis ocorrências.

Durante a reunião, também foi debatida a criação de um plano estruturado de resposta, permitindo que cada secretaria municipal tenha atribuições definidas dentro do processo. A proposta inclui a abertura de um procedimento administrativo para acompanhar a execução das ações planejadas e garantir maior integração entre os órgãos envolvidos.

Representando o Simepar, o meteorologista Marcos Antonio Rodrigues Jusevicius apresentou o cenário climático esperado para os próximos meses e destacou que as informações fornecidas pelo instituto auxiliam os gestores públicos na definição de prioridades. Ele explicou que o monitoramento dos impactos ocorre diariamente por meio de previsões meteorológicas e alertas emitidos pelos órgãos responsáveis.

O tenente Lucas dos Santos, do Corpo de Bombeiros, ressaltou que a atuação da corporação ocorre principalmente na fase de resposta às ocorrências, enquanto a Defesa Civil trabalha na preparação e no planejamento. Segundo ele, Pontal do Paraná possui uma estrutura consolidada para atendimento de situações de alagamento e enchentes, mas a organização prévia entre os diversos setores é fundamental para garantir eficiência nas ações.

A administração municipal informou que o planejamento seguirá nos próximos meses com reuniões técnicas e acompanhamento contínuo das previsões climáticas. A meta é chegar ao período de maior incidência de chuvas, especialmente entre outubro e novembro, com protocolos definidos, equipes alinhadas e estruturas preparadas para atender a população em caso de necessidade.

Redação
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