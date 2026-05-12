Pontal do Paraná leva gastronomia, cultura e natureza à Expo Turismo Paraná 2026

Com estande próprio, a cidade mostrou seus atrativos além da praia no verão, ampliando as opções de turismo e valorizando as tradições do litoral paranaense

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, participou da Expo Turismo Paraná 2026, realizada pela ABAV-PR nos dias 7 e 8 de maio, no Viasoft Experience, em Curitiba.

Publicidade

O município esteve presente com estande próprio, apresentando aos agentes e operadores de viagens as riquezas naturais, culturais e gastronômicas que fazem de Pontal do Paraná um dos destinos mais procurados do litoral paranaense, muito além da praia no verão.

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, acompanhou a programação da feira e ressaltou a importância da participação do município em um dos principais eventos do setor turístico do Sul do Brasil.

“Estamos mais uma vez aqui na Expo Turismo Paraná, com estande próprio de Pontal do Paraná, trazendo para os agentes e operadores de viagem um pouquinho da nossa cultura, das nossas belezas naturais e encantando o público com o nosso prato típico, a cambira”, afirmou a secretária.

Publicidade

Segundo Luciana, caravanas internacionais participaram da edição deste ano, ampliando o intercâmbio com o mercado turístico de outros países e abrindo novas oportunidades para a divulgação do município no cenário internacional.

“Trouxemos o couro de peixe, a cambira para degustação e estamos com estande próprio atendendo agências e operadoras de turismo. Também recebemos caravanas internacionais nesta edição. Uma agência comentou que conheceu Pontal do Paraná após assistir à palestra do prefeito Rudão Gimenes na FITPAR e que o município ganhou visibilidade por lá”, destacou.

O Departamento de Turismo também disponibilizou uma van para que empresários do setor participassem da EXPO em caravana. Integraram a comitiva representantes dos meios de hospedagem, do setor de alimentação e da Associação do Couro do Peixe de Pontal do Paraná.

No estande do município, o couro de peixe de Pontal do Paraná esteve em evidência com a exposição de peças artesanais e produtos exclusivos, valorizando o trabalho desenvolvido pela associação e incentivando a comercialização da produção local durante o evento.

Além da divulgação dos atrativos turísticos, o espaço de Pontal do Paraná chamou a atenção dos visitantes com a degustação da tradicional Cambira, prato típico do município, servida pela chef de cozinha Marinalva Inocêncio e por Plinio Aguiar.

O prato típico, preparado com peixe defumado, banana, farinha e especiarias, e servido com pirão, proporcionou aos visitantes uma verdadeira experiência gastronômica regional.

A consultora de viagens da Balconne Turismo, Hilda Wessler, aprovou a experiência gastronômica apresentada no estande do município. “Estou provando aqui um prato típico do litoral do Paraná, que é a Cambira. Maravilhoso de gostoso”, comentou.

Quem também se encantou com a culinária local foi a visitante da feira, Sra. Trauser. “Uma delícia. O pirão maravilhoso. Realmente é uma experiência diferente para os turistas. Eu vou seguido para aquela região, mas não conhecia esse prato e fiquei realmente encantada”, relatou.

Ao longo da programação, o evento contou com cerca de 300 marcas presentes, 120 estandes e quase 30 palestras voltadas à capacitação profissional, tendências de mercado e novas oportunidades para o setor turístico. A feira também promoveu experiências imersivas nos estandes, degustações gastronômicas e ações interativas.

O presidente da ABAV-PR, Geraldo Zaidan Rocha, destacou o sucesso da edição e a importância do Paraná para o turismo nacional. “Recebi muitos elogios ao longo da feira e fico muito feliz com o resultado desta edição. O Paraná tem um papel importante no turismo nacional e a expectativa é de uma feira ainda maior no próximo ano”, afirmou.

Também estiveram presentes no estande do município o diretor-geral Cassiano Lopes, o chefe de setor Luiz Eduardo Pereira, a diretora de Turismo Nathalia Centurion e a auxiliar administrativa Izabel Pereira, acompanhando as ações de divulgação turística e atendimento ao público durante a feira.

A Expo Turismo Paraná 2026 encerrou sua 30ª edição consolidada como o principal hub de negócios do turismo no Sul do Brasil, reunindo profissionais, destinos e agentes do setor turístico de diversas regiões.