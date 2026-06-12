Pontal do Paraná marca presença no Festival Internacional de Turismo Cataratas

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O prefeito Rudão Gimenes, a secretária Luciana Goldschmidt Costa e equipe da prefeitura participam do maior evento de turismo do Sul do Brasil, em Foz do Iguaçu

Fotos: PMPPR

Pontal do Paraná está presente, mais uma vez, no Festival Internacional de Turismo Cataratas (FIT Cataratas 2026), um dos mais importantes eventos do setor turístico da América Latina, realizado em Foz do Iguaçu. A abertura oficial da a 21ª edição aconteceu na noite desta quarta-feira (10), no Rafain Palace Hotel & Convention.

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A cerimônia reuniu autoridades, gestores públicos, empresários, agentes de viagens e representantes do trade turístico de diversas regiões do Brasil e países da América Latina. Durante a solenidade, foram ressaltados temas como infraestrutura, inovação, sustentabilidade e a integração entre o poder público e a iniciativa privada para impulsionar o desenvolvimento do turismo.

Representando Pontal do Paraná, participaram o prefeito Rudão Gimenes, a secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, além da equipe da secretaria formada por Cassiano Lopes, Nathalia Centurion, Isabel Pereira, Eduardo Nascimento, Marinalva Inocêncio e Plínio Aguiar. Também acompanhou a comitiva o superintendente de Comunicação, Marcelo Elisio.

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Durante o evento, o prefeito destacou a importância da participação do município em uma feira de alcance internacional e ressaltou o trabalho de promoção dos atrativos locais. “Hoje é a abertura da FIT Cataratas, a Feira Internacional de Turismo das Cataratas, e nós de Pontal do Paraná estamos com estande próprio mais uma vez participando dessa feira, ao lado de tantas outras cidades e também de estados, como Roraima. Estamos aqui representando as belezas de Pontal do Paraná. Vamos falar da cambira, vamos falar de Pontal do Sul, eleita a melhor praia do Paraná, e a nossa equipe de turismo está aqui trabalhando para divulgar tudo o que nossa cidade tem de melhor e promover um turismo de qualidade”, afirmou o prefeito.

Rudão também destacou que a participação na FIT Cataratas integra uma estratégia contínua de promoção turística do município em eventos nacionais e internacionais ao longo de 2026. “Já participamos neste ano de importantes feiras em São Paulo e Curitiba. Agora estamos em Foz do Iguaçu e, na sequência, estaremos em Buenos Aires, na Argentina, em setembro, e em Assunção, no Paraguai, em outubro. Estamos levando o nome de Pontal do Paraná para cada vez mais mercados e apresentando nossos atrativos para operadores, agentes de viagens e visitantes de diferentes regiões”, ressaltou o prefeito.

A secretária Luciana Costa destacou que a presença em Foz do Iguaçu amplia as oportunidades de divulgação do município e de ampliação de parcerias para o setor. “A FIT Cataratas é uma vitrine importante para apresentarmos os diferenciais de Pontal do Paraná, nossos atrativos naturais, nossa gastronomia, cultura e experiências turísticas. É também um espaço para troca de conhecimento, geração de negócios e construção de novas parcerias que contribuem para o crescimento do turismo em nosso município”, ressaltou a secretária.

A abertura do festival contou com a participação de diversas lideranças do setor. O idealizador e CEO do FIT Cataratas, Paulo Angeli, destacou o papel do evento como um agente de transformação econômica, cultural e social por meio do turismo, ressaltando a união entre os profissionais da área e a busca permanente pela excelência na hospitalidade e nos atrativos turísticos.

Já o vice-governador do Paraná, Darci Piana, enfatizou a importância dos investimentos em infraestrutura para o crescimento do turismo e da economia. Segundo ele, o Paraná vem ampliando sua capacidade de receber visitantes graças aos investimentos realizados em diferentes setores, gerando emprego, renda e melhorias para a população.

A programação da FIT Cataratas segue até esta sexta-feira (12), reunindo profissionais da cadeia turística em atividades voltadas à capacitação, inovação, tecnologia e geração de negócios.

Entre as novidades desta edição está a ampliação das ações voltadas às startups e soluções tecnológicas para o turismo, além de fóruns, encontros temáticos e atividades voltadas à sustentabilidade.

Com estande próprio e participação ativa na programação, Pontal do Paraná leva ao evento seus principais atrativos turísticos, buscando ampliar sua visibilidade no cenário nacional e internacional e atrair cada vez mais visitantes para o município.