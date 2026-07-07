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Pontal do Paraná participa de simulado estadual para aprimorar ações diante de eventos climáticos extremos

Redação

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Exercício promovido pela Defesa Civil do Paraná reuniu municípios para aperfeiçoar protocolos de prevenção, resposta e atuação relacionados aos impactos do fenômeno El Niño

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), participou, na manhã desta sexta-feira (3), do Simulado de Mesa Estadual – El Niño Paraná, promovido pela Defesa Civil do Paraná.

O exercício teve como objetivo aperfeiçoar a preparação dos municípios para a prevenção e a resposta a eventos climáticos extremos relacionados ao fenômeno El Niño.

Durante a atividade, foram simulados cenários de risco para avaliar protocolos de atuação, comunicação entre os órgãos envolvidos e processos de tomada de decisão em situações de emergência.

O simulado reuniu representantes de diversos municípios do Litoral do Paraná, promovendo a integração das equipes e o alinhamento das estratégias de atuação conjunta diante de possíveis ocorrências causadas por chuvas intensas, alagamentos e outros impactos associados ao fenômeno climático.

A participação de Pontal do Paraná no simulado contribui para o aperfeiçoamento do planejamento preventivo e da capacitação das equipes responsáveis pela gestão de riscos e desastres. O treinamento também amplia a capacidade de resposta do município, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento à população em situações de emergência.

Representando a Prefeitura de Pontal do Paraná, participaram da atividade o secretário municipal de Segurança Pública, Giovane Rafael do Rosário; o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Vitor Santana; o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld; o comandante da Guarda Civil Municipal, Luan Batista; Josiane Ale, representando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC); e Loisleyne Bastos da Rocha, representando a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social.

A iniciativa integra as ações preventivas desenvolvidas pela Prefeitura de Pontal do Paraná em parceria com a Defesa Civil do Estado, com o objetivo de preparar o município para enfrentar situações climáticas adversas e minimizar os impactos provocados por eventos extremos.

Redação
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