Pontal do Paraná participa de simulado estadual para aprimorar ações diante de eventos climáticos extremos

Publicidade

Exercício promovido pela Defesa Civil do Paraná reuniu municípios para aperfeiçoar protocolos de prevenção, resposta e atuação relacionados aos impactos do fenômeno El Niño

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), participou, na manhã desta sexta-feira (3), do Simulado de Mesa Estadual – El Niño Paraná, promovido pela Defesa Civil do Paraná.

O exercício teve como objetivo aperfeiçoar a preparação dos municípios para a prevenção e a resposta a eventos climáticos extremos relacionados ao fenômeno El Niño.

Durante a atividade, foram simulados cenários de risco para avaliar protocolos de atuação, comunicação entre os órgãos envolvidos e processos de tomada de decisão em situações de emergência.

O simulado reuniu representantes de diversos municípios do Litoral do Paraná, promovendo a integração das equipes e o alinhamento das estratégias de atuação conjunta diante de possíveis ocorrências causadas por chuvas intensas, alagamentos e outros impactos associados ao fenômeno climático.

A participação de Pontal do Paraná no simulado contribui para o aperfeiçoamento do planejamento preventivo e da capacitação das equipes responsáveis pela gestão de riscos e desastres. O treinamento também amplia a capacidade de resposta do município, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento à população em situações de emergência.

Representando a Prefeitura de Pontal do Paraná, participaram da atividade o secretário municipal de Segurança Pública, Giovane Rafael do Rosário; o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Vitor Santana; o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld; o comandante da Guarda Civil Municipal, Luan Batista; Josiane Ale, representando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC); e Loisleyne Bastos da Rocha, representando a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social.

A iniciativa integra as ações preventivas desenvolvidas pela Prefeitura de Pontal do Paraná em parceria com a Defesa Civil do Estado, com o objetivo de preparar o município para enfrentar situações climáticas adversas e minimizar os impactos provocados por eventos extremos.